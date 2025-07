Francesca Michielin replica agli insulti ricevuti per il suo fisico: “La dovete smettere, andate a fan**lo”

Francesca Michielin replica agli haters che l’hanno insultata per il suo aspetto fisico: la cantante, infatti, ha pubblicato uno sfogo sul suo profilo X dopo gli insulti ricevuti online in seguito alla pubblicazione di un video in cui appare in pantaloncini, con le gambe scoperte. Tra i commenti ricevuti, quello di un utente che la ha scritto: “Ragazza sei troppo giovane per mettere su chili, datti una regolata e mettiti nelle mani di una buona nutrizionista. Comunque fai come ti piace, ciao”. Un commento che ha provocato la reazione di Francesca Michielin che ha scritto: “A me ormai non frega niente, perché so cosa il mio corpo ha vissuto e ho le spalle abbastanza larghe, ma penso alle tante ragazze giovani che ricevono e leggono questi commenti”. La cantante, quindi, concluce: “Andaste a f***ulo (o in terapia, così non dobbiamo andarci noi per colpa vostra)”.

La dovete smettere. A me ormai non frega niente, perché so cosa il mio corpo ha vissuto e ho le spalle abbastanza larghe, ma penso alle tante ragazze giovani che ricevono e leggono questi commenti. Andaste a f4ncul0 (o in terapia, così non dobbiamo andarci noi per colpa vostra) pic.twitter.com/Ju5q7PNryR — Francesca Michielin (@francescacheeks) July 22, 2025

La cantante di X Factor ha proseguito spiegando il suo punto di vista nei commenti: “Io potrei essere in forma come no, avere 5 chili in meno o 10 in più per millemila motivi personali, ma è proprio il commentare il corpo di una donna che non capisco”. E ha poi precisato: “ANDASTE è congiuntivo imperfetto. Serve a esprimere desiderio e possibilità. Non a caso ho usato questo verbo e non ANDATE (imperativo). Se riportate questo tweet, fatelo correttamente. Uso le forme verbali con cura perché se impreco lo faccio con eleganza”.