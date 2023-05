Fiorello e l’incredibile gaffe su Mina a Viva Rai2: “Sono due volte cretino” | VIDEO

Incredibile gaffe di Fiorello a Viva Rai2: lo showman e conduttore, infatti, ha dedicato parte della puntata alla cantante Mina pensando erroneamente fosse il suo compleanno.

La “tigre di Cremona”, infatti, è nata il 25 marzo, ma Fiorello ha confuso il mese scambiandolo evidentemente con maggio. Il conduttore, infatti, nel corso dell’appuntamento ha proposto un medley di alcuni brani di Mina insieme a Lorella Cuccarini, ospite della puntata odierna, per omaggiare la cantante in occasione del suo compleanno.

Questo Medley di Mina per festeggiare il non compleanno di Mina sull’attico del bar di #VivaRai2 è come un pasto completo a cui non manca niente: “insieme”, con un po’ di “acqua e sale”, è tutta una “questione di feeling” 🔥 @Fiorello @LCuccarini @fabriggio pic.twitter.com/p4hEOb7grB

— Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) May 25, 2023