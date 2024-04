Fiorello su Amadeus: “Ci sarà una dichiarazione Rai, non è facile comunicare quello che devono comunicare”

Fiorello su Amadeus: “Ci sarà una dichiarazione Rai”

Il probabile addio di Amadeus alla Rai non lascia indifferente Fiorello, amico e collega del conduttore, che tra il serio e il faceto continua a parlarne a Viva Rai 2.

Nel corso della puntata in onda nella mattinata di giovedì 11 aprile, infatti, lo showman siciliano ha dichiarato: “Ci sarà una dichiarazione Rai: non è facile comunicare quello che devono comunicare”.

“Non posso dire niente perché ci sarà un comunicato Rai. Lo stanno preparando, però lo decido io quando uscirà – scherza Fiorello – ‘Amadeus alla prova del Nove?’ ,’Amadeus verso l’addio, raggiungerà Fazio’. Facciamo un sondaggio col pubblico, chi pensa che Amadeus andrà via dalla Rai e approderà su un altro canale?”.

Fiorello continua: “Roberto Sergio è già al terzo comunicato, me li manda per approvazione prima. E tutti che pensano ‘Ma se va via Amadeus, va via anche Fiorello?’, ma non facciamo tutto insieme, poi la Nove mica mi si può permettere: Amadeus se lo prendono, ma a me no”.

Lo showman, nella mattinata di mercoledì, sempre a Viva Rai 2 aveva dichiarato che Amadeus era “salito al Colle” aggiungendo: “Ci sono cambiamenti in atto. Io so ma non sono autorizzato a dire niente, vi dico solo che ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa”.