Amadeus lascia la Rai? Le parole di Fiorello: “È salito al Colle a dare comunicazioni”

Amadeus lascia la Rai? Le parole di Fiorello: “È salito al Colle”

Amadeus avrebbe comunicato ai vertici Rai la sua intenzione di lasciare l’azienda al termine del suo contratto, che scade il prossimo 30 giugno: un’indiscrezione che in qualche modo sembrerebbe essere stata confermata dalle parole di Fiorello nel corso di Viva Rai 2.

Nelle ultime ore, infatti, è circolata un’indiscrezione di Tv Blog secondo la quale Amadeus nella giornata di ieri, martedì 9 aprile, avrebbe comunicato alla Rai la sua decisione di non rinnovare il contratto.

Nella puntata di Viva Rai 2 in onda mercoledì 10 aprile Fiorello non si è sbottonato ma ha confermato che il suo amico e collega ha avuto un appuntamento con i vertici dell’azienda.

“È salito al Colle” ha scherzato lo showman che poi ha aggiunto: “Ci sono cambiamenti in atto. Io so ma non sono autorizzato a dire niente, vi dico solo che ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa”.