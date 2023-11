Il figlio adottivo di Brad Pitt e Angelina Jolie: “Mio padre è una persona terribile e spregevole”

Nuovo capitolo nella contesa tra Brad Pitt e Angelina Jolie. A scriverlo è la stampa britannica, che ha reso pubblico un duro messaggio di uno dei figli adottivi della coppia, Pax Thien.

Tre anni fa, in occasione della Festa del papà, aveva attaccato Brad Pitt in un post pubblicato sul profilo Instagram privato, definendo l’attore uno “stronzo di livello mondiale”.

“Tu dimostri ripetutamente di essere una persona terribile e spregevole”, aveva scritto Pax nel 2020, quando aveva 16 anni. “Non hai alcuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più piccoli che tremano di paura quando sono in tua presenza”, proseguiva il post, secondo quanto riportato dal sito del Daily Mail. “Non capirai mai il danno che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado di farlo”. Secondo una fonte citata dal MailOnline, il messaggio scritto dal ragazzo aveva toni “inusuali”, considerato che “non parla mai molto dei genitori” sul suo profilo.

Un esempio di quanto, dopo la separazione con Angelina Jolie, siano diventati tesi i rapporti del due volte vincitore del premio Oscar con il resto della famiglia. Recentemente un’altra figlia adottiva della coppia, Zahara, ha scelto di usare il solo cognome della madre durante una cerimonia al college da lei frequentato ad Atlanta. Una fonte vicina all’attore ha descritto la situazione come “deprimente”. “È frustrante vedere Brad essere dipinto come una sorta di ‘persona cattiva’ quando è lontano dalla verità”, ha detto al MailOnline.