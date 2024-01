Festival di Sanremo 2024, al via la vendita dei biglietti: ecco quanto costano e dove acquistarli

Festival di Sanremo 2024, quanto costano i biglietti e dove acquistarli

A poco meno di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2024 la Rai ha comunicato il prezzo dei biglietti del Teatro Ariston rivelando come e dove acquistarli.

Quella al via il prossimo 6 febbraio sarà la 74esima edizione della kermesse musicale. Condotto per il quinto anno consecutivo da Amadeus, il Festival di Sanremo 2024 vedrà 30 artisti salire sul palco del Teatro Ariston.

Biglietti Sanremo 2024: quanto costano

Ma cosa bisognare fare per assistere dal vivo alla manifestazione canora? E quanto costano i biglietti? Ecco tutte le informazioni in merito.

La Rai ha fatto sapere che per l’acquisto dei biglietti per il Festival di Sanremo 2024 ci sarà un click day. I biglietti per le cinque serate dell’Ariston, infatti, potranno essere acquistati, fino ad esaurimento delle disponibilità, a partire dalle ore 9.00 del 23 gennaio su questo sito. Saranno acquistabili massimo due biglietti a persona.

Per le prime 4 serate i biglietti singoli di Platea costano 200 euro ognuno; 730 euro per la finale di sabato 10 febbraio. Per la Galleria, invece, si parte da 110 euro per le prime 4 sere e si arriva a 360 euro per la finale.

Come acquistare i biglietti di Sanremo

Come specifica la Rai, per “procedere all’acquisto sarà necessario registrarsi sul seguente sito mediante inserimento dei dati dell’acquirente: e-mail; inserimento di una password; nome; cognome; cittadinanza; codice fiscale (data, luogo di nascita e numero documento di riconoscimento nel caso di cittadino straniero sprovvisto di codice fiscale); telefono; documento d’identità (fronte e retro del documento su un unico file). L’acquisto potrà essere effettuato esclusivamente con carta di credito”.

“Una volta completato l’acquisto, il biglietto ìdigitale’ verrà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione e resterà comunque disponibile nella sezione ‘Il mio profilo'”.

Tutti i biglietti del Festival di Sanremo 2024 saranno nominativi, motivo per cui l’ingresso al Teatro Ariston avverrà tramite il ticket ovviamente ma anche attraverso l’esibizione del documento d’identità registrato al momento dell’acquisto.

Si potrà fare il cambio nominativo del biglietto “sempre tramite accesso al sito nel quale è stato effettuato l’acquisto, nella sezione ‘Il mio profilo’, entro 48 prima dell’inizio della serata a cui il biglietto è riferito”.