Settantamila euro a Fedez per l’intervista a Belve? La società di produzione smentisce

Settantamila euro a Fedez per l’intervista a Belve? La smentita

Fremantle, la società che produce il programma Belve, smentisce la notizia secondo la quale Fedez avrebbe percepito settantamila euro per partecipare alla trasmissione di Francesca Fagnani.

A fornire l’indiscrezione era stato il quotidiano La Stampa: “Per le ospitate la Tv di Stato paga dai 300 euro di un giornalista ai 2-3 mila di scrittori ed esperti ma quando si passa alle soubrette le cifre lievitano e si staccano anche assegni a cinque cifre”.

Secondo la giornalista Maria Corbi, quindi, Fedez avrebbe incassato ben 70mila euro per l’intervista. “Vale più un premio Strega o un influencer?” si chiede quindi il giornale in merito alla censura di Antonio Scurati su Rai 3.

Come detto, però, la società di produzione ha smentito il cachet di Fedez. Fremantle non ha rivelato quanto abbia percepito il rapper ma sottolinea che si tratta di una cifra “molto lontana” da quella indicata dal giornale.

Questa la nota di Fremantle: “In merito alla notizia pubblicata oggi da La Stampa sul compenso di Fedez per la sua partecipazione a Belve, Fremantle smentisce la cifra riportata dal quotidiano. Per rispetto della privacy non è possibile rivelare il cachet realmente accordato, quello che possiamo dire è che il compenso reale è molto lontano da quello indicato da La Stampa“.