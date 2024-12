Fedez rivela su Rai 1 il brano che presenterà a Sanremo, Chiara Ferragni guarda i cartoni con i figli

Fedez su Rai 1 con Sanremo, Chiara Ferragni guarda i cartoni con i figli

Mentre Fedez su Rai 1 presentava il brano che porterà in gara a Sanremo, Chiara Ferragni era a casa davanti al televisore ma per guardare un cartone animato con i figli Leone e Vittoria.

L’influencer, infatti, tra le stories del suo profilo Instagram ha postato nella serata di mercoledì 18 dicembre una foto di lei, davanti al televisore, mentre guarda un cartone animato: “Lo sto guardando con i miei bambini”.

Nulla di strano se non fosse che praticamente in contemporanea Fedez rivelasse in diretta su Rai 1 il titolo del brano che presenterà al Festival di Sanremo 2025.

“Ci tiene a farci sapere che non sta guardando”: ha scritto il giornalista Gabriele Parpiglia ipotizzando, dunque, che la stories di Chiara Ferragni fosse voluta per lanciare una frecciata nei confronti dell’ex marito.

CI TIENE A FARCI SAPERE CHE NON STA GUARDANDO #FEDEZ pic.twitter.com/yAO6M8Z8nC — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) December 18, 2024

Fedez, intanto, proprio a Sarà Sanremo è apparso spaesato facendo preoccupare i suoi fan. Il cantante ha rivelato che il titolo del suo brano è Battito spiegando poi di che cosa parla la canzone: “È una moltitudine di cose, è una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione”.

Sui social, inoltre, non è sfuggito il fatto che il cantante è stato accompagnato nel backstage dal conduttore Carlo Conti, cosa che non è avvenuta con gli altri cantanti in gara.

Il rapper, dal canto suo, non ha rilasciato dichiarazioni se non un post in cui ha ufficializzato per l’appunto il titolo della sua canzone.

“Solo io e la mia penna contro il resto del mondo. Battito. Sanremo 2025″ ha scritto nella didascalia della foto che lo ritrae sdraiato su un divano in mezzo a una tempesta.