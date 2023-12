Fedez rompe il silenzio sui social: con il cane e gli amici nella notte di Natale

Dopo giorni di silenzio social per il caso del pandoro Balocco che ha travolto la moglie, Fedez riappare sui social. Il rapper è tornato online nella notte di Natale con una serie di video. I Ferragnez quest’anno trascorrono il Natale a Milano, dopo il terremoto che ha travolto l’imprenditrice digitale. Niente lunghe vacanze in montagna con gli amici, dunque, ma una scelta low profile e poco social. Un modo probabilmente per mostrarsi più semplici e lontani dagli eccessi, per riconquistare i follower delusi. La nota influencer d’altronde da quando è scoppiato il caso non ha più postato nulla, se si eccettua il video di scuse in cui parlava di un “errore di comunicazione”, che è stato visto da oltre 40 milioni di persone.

Tra le storie del rapper compare prima la piccola Vittoria, in attesa di scartare i regali sotto l’albero di Natale, in salotto, poi Paloma – la loro cucciola di Golden retriever – nel parco sotto casa. Fedez si diverte a lanciarle il frisbee poco prima di mezzanotte, e tra un video e l’altro si intravede anche un’altra persona, accanto a lui, ma non sembra essere Chiara.

Fedez poi in altri video è in compagnia di Rondo da Sosa e altri rapper amici, sempre in strada, e con loro c’è anche suo papà Franco. Un Natale dunque, a differenza di quanto avevano programmato, a casa e senza eccessi. Ieri intanto per la prima volta dall’inizio della bufera Ferragni è stata “avvistata” con la mamma e i due figli Leone e Vittoria per una passeggiata a Parco Sempione, a Milano. “Va bene, dai”, si è limitata a dire l’imprenditrice a dei curiosi che le chiedevano come stesse.

Intanto l’Antitrust ha inflitto una maxi multa per pratica commerciale scorretta sia alle due società dell’imprenditrice cremonese sia all’azienda piemontese. Dal punto di vista penale sono aperte inchieste a Milano e a Cuneo, allo stato senza indagati e ipotesi di reato, che potrebbe essere la frode in commercio e non la truffa.