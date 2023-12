Dopo giorni di silenzio, Chiara Ferragni, alla vigilia di Natale, è stata paparazzata al Parco Sempione di Milano in compagnia della mamma Marina Di Guardo e dei figli Vittoria e Leone. Si tratta della prima uscita per l’influencer, dopo essere stata travolta dal caso del pandoro griffato (e poi delle uova di Pasqua) associate a campagne di beneficenza.

“Chiara come stai?”, le ha chiesto qualche curioso. “Va bene, dai”, ha risposto lei accennando un sorriso. Chiara, look casual, jeans e lungo cappotto, passeggia mano nella mano con i suoi bimbi. Fedez non c’è. L’influencer appare tranquilla, nonostante il periodo di inevitabile tensione che sta attraversando. Per giorni è rimasta chiusa nel suo appartamento nell’esclusivo quartiere di CityLife, a Milano. L’ultima sua apparizione sui social, dopo che era esploso il caso dei panettoni, era stato un video in cui chiedeva scusa “per l’errore di comunicazione”. Un video che ha ottenuto oltre 40 milioni di visualizzazioni e che ha fatto il giro del mondo.

Per queste festività i Ferragnez dovrebbero partire per la montagna. Lei in particolare aveva già organizzato viaggi, escursioni ed esperienze in montagna che era pronta a condividere con i suoi follower come sempre. La sensazione è che la coppia, visto il clamore che ha avuto la vicenda, continuerà a tenere un profilo basso, con pochi contenuti condivisi sui social.

L’ipotesi di reato potrebbe essere quella di frode in commercio. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, intanto, su delega dal procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco, acquisirà nei prossimi giorni tutti i documenti e i materiali necessari per accertare eventuali irregolarità in entrambi due i casi finiti sotto la lente degli inquirenti. E intanto il numero di follower di Ferragni sui social continua lentamente a calare, mentre alcuni brand si stanno sfilando dalle collaborazioni in atto.