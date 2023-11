“Sparategli a vista”: Fedez insultato da un hater. La durissima replica del rapper

Fedez insultato da un hater: la durissima replica del rapper

Fedez replica a un hater che lo aveva pesantemente insultato su X. È quanto accaduto nelle scorse ore con il rapper che ha reso pubblico il commento di un utente, successivamente cancellato.

Il follower, infatti, aveva scritto: “Se domani (oggi ndr) vedete Fedez dai Green Day sparategli a vista da parte mia a sto ricco bastardo”.

Il post, che ha ricevuto moltissime critiche e segnalazioni e che come detto è stato successivamente rimosso per aver violato le regole del social, ha visto la pronta risposta del cantante, che ha scritto sul suo profilo: “Avevo altro da fare ma ora mi sembra giusto andarci solo per farti rodere il culo. Un bacino dal ricco bastardo”.