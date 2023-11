Fedez, quanto guadagna: ecco il segreto del suo successo

Quanto guadagna Fedez? E qual è il suo patrimonio? Nel 2023 ha raggiunto i suoi primi 20 milioni di fatturato attraverso la rete di società direttamente o indirettamente da lui controllate. Se gli affari della sua Chiara Ferragni non fossero volati allo stesso modo, nel 2022 lui sarebbe già stato a un passo dal raggiungerla. Come indicato da Open, il rapper sembra avere un tocco d’oro. Perché? Nessuna sua società è risultata in perdita.

Merito soprattutto di mamma Annamaria Berinzaghi, detta Tatiana, che ovunque è amministratore unico o comunque alla guida delle società del figlio. Le due holding di partecipazioni che controllano le altre società hanno incassato utili milionari. La Zedef poco meno di 4 milioni di euro e la Zdf poco più di 1,6 milioni di euro.

Ma è andata bene anche la controllata Autoscontri, che noleggiando auto di lusso ha raddoppiato sia il fatturato che l’utile. E ancora meglio la Doom srl (il nome esteso è Dream of ordinary madness entertainment) che ha superato i 10 milioni di euro di fatturato portando a casa circa 400 mila euro di utile.

Complessivamente il gruppo Fedez ha fatto registrare un utile di 6 milioni di euro, in attesa dei risultati di alcune società che chiuderanno il primo loro bilancio solo a fine 2023, come il Muschio Selvaggio, il cui capitale è diviso a metà con Luis Sal.

La novità però è stata nella scelta di mamma Annamaria di non fare mettere in tasca al figlio nemmeno un centesimo di quanto guadagnato. Soldi in famiglia ce ne sono evidentemente abbastanza, e tutti gli utili sono stati accantonati nelle varie società di solito a riserva straordinaria e in qualche caso a copertura delle perdite pregresse.