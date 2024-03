La nostalgia di Fedez: ricorda il suo primo album e l’ex fidanzata Silvia Brigatti | VIDEO

La nostalgia di Fedez: ricorda il suo primo album e l’ex fidanzata

Momento nostalgia per Fedez che, in una serie di stories postate sul suo profilo Instagram, ha ricordato il suo primo album e anche l’ex fidanzata Silvia Brigatti, con la quale ha mantenuto un rapporto d’amicizia.

Il 12 marzo 2011, infatti, usciva Penisola che non c’è, il suo primo album in studio. “Sono molto legato a Penisola che non c’è – afferma il rapper sui social – perché è stato il disco che mi ha fatto iniziare la carriera artistica e, tra i concerti più belli della mia vita, credo ci sia quello che ho fatto quando è uscito questo disco al Leoncavallo, centro sociale di Milano, con mia mamma e mio papà che vendevano fuori i cd e le magliette. Avevamo fatto un baracchino. Fu un concerto fico”.

L’album – racconta Fedez – costò 500 euro: “Avevo speso tutti i soldi che avevo per registrare il disco e non avevo più soldi per girare i video e quindi mi sono comprato una telecamerina, ho risparmiato soldi e ho imparato a girare e a montare i video. Ai tempi c’era Final cut, imparai a montare i video per necessità e i primi che uscirono erano girati dalla mia ex fidanzata, che taggo e saluto, Silvia, io li montavo e facevo la regia. Non solo mi ha regalato un sogno questo disco, ma mi ha insegnato a coltivare un’altra passione, il montaggio video”.

Nella sua storia il cantante ha taggato Silvia Brigatti, la sua ex per l’appunto, con tanto di cuore rosso. La stessa Brigatti ha poi “risposto” a sua volta con un cuore rosa.