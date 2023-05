Fedez rivede The Ferragnez e spiega perché ha deciso di filmarsi in ospedale prima e dopo l’operazione per il tumore

Nella seconda stagione della serie The Ferragnez, che racconta i retroscena della vita di una delle coppie più chiacchierate d’Italia, quella composta da Fedez e Chiara Ferragni, vengono mostrate anche alcune immagini del rapper in ospedale – nel marzo dello scorso anno – prima e dopo l’operazione di rimozione del tumore al pancreas. Sono state filmate dall’artista in persona e immortalano momenti particolarmente intimi, al punto che in molti si sono domandati se fosse opportuno filmarli ed esporli al pubblico.

“Hai un tumore, ti stai per operare e pensi a farti i video”, è la critica più comune rivolta a Fedez, che nella serata di ieri ha spiegato il perché delle sue azioni. “Vederlo ogni volta è un pugno allo stomaco”, ha detto, riferendosi alle scene in ospedale, “ma dopo averlo visto ora sono ancora più convinto della decisione che ho preso di autoriprendermi. Tutte quelle scene sono girate con la GoPro. La cosa più banale da dire sarebbe che l’ho fatto perché chi vivrà esperienze simili potrà vedere qualcosa per capire cosa lo aspetta. Io quando ho vissuto quelle cose lì cercavo ossessivamente qualcuno che mi desse testimonianze di ciò che mi sarebbe aspettato. Però la verità è che in primis credo di averlo fatto più per me stesso, perché un documento che ti ricorda quello che hai passato credo sia inestimabile”.

Con i ricordi il cantante è tornato al calvario vissuto poco più di un anno fa: “Nei mesi immediatamente successivi alla malattia sono riuscito a cogliere gli elementi positivi di quanto questa cosa potesse migliorarmi dal punto di vista umano e invece subito dopo, nei mesi successivi, c’è stata un’escalation in cui ho avuto un mood totalmente autodistruttivo, ho fatto un sacco di cazzate e non credo sia un segreto. Avere un documento di questo tipo – ha detto – al netto che possa essere utile a qualcuno, credo sia utile per me perché purtroppo la mia testa cerca di rimuovere tutto quello che è successo e invece qualcosa che mi ricorda quanto preziosa può essere un’esperienza di questo tipo è utile”.