C’è lo zampino di Fiorello dietro una presunta notizia che ha tenuto banco nella mattinata di oggi, salvo rivelarsi poi un simpatico scherzo dello showman siciliano. “Mi hanno proposto la direzione musicale di Sanremo e credo proprio che accetterò”. Parola di Fedez, o meglio di un suo imitatore. Una burla nel corso di Aspettando Viva Rai2! di questa mattina, quando Fiorello si è collegato telefonicamente con il finto rapper.

“Mi sono svegliato un po’ tardi perché ieri a X Factor ho fatto tardi e oggi sono su tutti i giornali… sembravo io, è un tipo che parla come me… quel pirla di Fiorello, in senso giocoso, siamo amici, ha fatto finta che fossi al telefono ma era un tipo che parla come me, ma non per imitarmi, parla come me normalmente. In più l’ad della Rai era in trasmissione mi ha detto Fiore ha fatto finta di stare al gioco, quindi boh non riesco a capire, ma come è possibile??!”, ha commentato poi divertito il vero Fedez. In realtà l’ad, come ha poi specificato, non ha parlato dell’edizione 2025 di Sanremo.

Il cantante ha poi aggiunto: “No, non avrò la conduzione artistica di Sanremo 2025, no. Non credo succederà… se dovesse succedere farebbe molto ridere”. Poi Fedez ha pubblicato il vocale di Fiorello: “Federico, ti stanno fischiando un po’ le orecchie stamattina? Sappi che abbiamo fatto una bella burla”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ViVa Rai2 (@vivarai2off)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello)