Federica Sciarelli torna con “Chi l’ha visto?” e lancia una frecciata alla Rai

Non è passata inosservata sui social la frecciatina che Federica Sciarelli ha lanciato nei confronti della Rai in apertura di Chi l’ha visto?, il programma ritornato in onda su Rai 3 nella serata di mercoledì 17 gennaio dopo la pausa per le vacanze di Natale.

La trasmissione di Federica Sciarelli, però, anzichè tornare in onda mercoledì scorso, con le vacanze già concluse, è ritornata in onda per l’appunto ieri sera.

Questo perché la Rai lo scorso mercoledì 10 gennaio ha deciso di trasmettere il documentario Le Frecce Tricolori sulla storia del volo acrobatico dalle sue origini a oggi.

Una decisione che aveva lasciato perplessi numerosi telespettatori, i quali si erano lamentati sui social. Decisione, evidentemente, che non trovava d’accordo neanche Federica Sciarelli viste le sue parole in apertura di puntata.

La giornalista e conduttrice, infatti, ha iniziato la trasmissione con le seguenti parole: “Iniziamo subito con le emergenze, dalle Frecce Tricolori a Chi l’ha Visto è stato un soffio. Anche noi voliamo alto, anzi con voi voleremo altissimi in questo nuovo anno”.