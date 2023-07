Fabio Fazio attacca la Rai: “Pagine social di ‘Che tempo che fa’ oscurate senza ragione, devono restituirle”

Continua la disputa tra Fabio Fazio e la Rai. La scelta della tv di Stato di chiudere le pagine social di “Che tempo che fa” ha irritato il conduttore, da poco passato a Discovery.

“Come avete visto i profili social di ‘Che tempo che fa’ non sono attivi, anzi alcuni sono stati impropriamente oscurati, addirittura. Siamo in attesa che ci vengano restituiti”, ha detto in un video pubblicato su Instagram. “Quello che è accaduto non ha alcuna ragione e non ha alcun vantaggio per chi l’ha fatto. Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso ne apriremo naturalmente dei nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima. Fa piacere peraltro che improvvisamente tengano a ‘Che tempo che fa’. Insomma, un po’ tardivamente, però per certi versi ha un che di positivo”, ha concluso.

Negli ultimi giorni, il conduttore e il socio Banijay avrebbero fatto diversi tentativi per ottenere dalla Rai il controllo delle pagine social della trasmissione, respinti dal servizio pubblico. La Rai ha dichiarato che “sta procedendo a chiudere tutti i profili social di CTCF in quanto di sua proprietà”.

La nuova versione di “Che tempo che fa” andrà in onda su Nove, canale del gruppo Discovery, dal prossimo ottobre. Continuerà ad andare in onda la domenica ma con un orario anticipato rispetto ai tempi di Rai3. Inizierà infatti alle 19.30 invece che alle 20 e sarà preceduta da una speciale anteprima curata da Nino Frassica.