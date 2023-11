L’Eredità fuori dalla Rai? L’indiscrezione: “Dubbi su Pino Insegno”

L’Eredità potrebbe lasciare presto la Rai: è la clamorosa indiscrezione che circola in queste ore. A rivelare ciò che potrebbe accadere è il sito Davide Maggio, secondo cui il “programma leader del daytime della televisione italiana potrebbe migrare altrove”.

“La casa di produzione Banijay starebbe proponendo il più longevo game show italiano al ‘miglior offerente’” si legge ancora sul sito.

Il trasloco potrebbe avvenire addirittura subito: secondo indiscrezioni, infatti, la Rai non avrebbe ancora firmato l’opzione per il prossimo anno. Questo cavillo permetterebbe alla società di produzione di trasmettere subito il programma sulla rete di un altro editore.

Inoltre, sempre secondo Davide Maggio, Marco Bassetti, amministratore delegato di Banijay, non avrebbe gradito l’avvicendamento alla conduzione, deciso dalla Rai, tra Flavio Insinna e Pino Insegno, attualmente impegnato con il Mercante in fiera, game show in onda su Rai 2 sempre prodotto dalla stessa società.

Secondo Fanpage, inoltre, Banijay, forte della possibilità di portare il format altrove, potrebbe anche tentare di convincere la Rai a un cambio di conduzione.

Il game show, già annunciato nei palinsesti da luglio, al momento è confermato e la sua partenza è già stata annunciata per l’1 gennaio 2024, tanto che nei giorni scorsi su Rai Casting è anche partita la caccia alla nuova Professoressa, che sostituirà Samira Lui.