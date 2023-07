“Sempre Più In Alto”: è questo il filo conduttore che lega i 10 film della 6a edizione del Festival Cinematografico “Endorfine Rosa Shocking”, che si terrà a Venezia dal 26 al 30 settembre 2023 presso la Casa del Cinema – Videoteca Pasinetti.

Storie di donne dalla grande determinazione, coraggio e volontà, che si adoperano con forza e con costanza per raggiungere i propri sogni, per salire sempre più in alto verso i propri traguardi. Entusiasmo, resilienza ed energia che disegnano racconti affascinanti e coinvolgenti, in un’analisi profonda e complessa dell’animo femminile.

Ecco allora la storia della scalatrice scozzese ed esploratrice polare Myrtle Simpson, la prima donna ad attraversare la calotta polare della Groenlandia: ha scalato i picchi andini, trainando una slitta attraverso i ghiacciai e ha cercato di raggiungere il Polo Nord. Alla soglia dei 90 anni, Simpson racconta vividamente le sue avventure sul ghiaccio.

Poi la storia della prima donna nepalese a raggiungere la cima dell’Everest, opponendosi alla sua famiglia, agli scalatori stranieri, al suo governo e alla natura. Questo film, “Pasang, In the Shadow of Everest”, ha vinto il premio “Mario Bello” alla 71esima edizione del Trento Film Festival, per il suo rappresentare l’alpinismo nei suoi molteplici aspetti di avventura umana, culturale, tecnica, di rispetto dell’ambiente e di valorizzazione e promozione delle popolazioni che vivono nelle terre alte e delle loro culture e tradizioni.

Altre storie di questa nuova edizione di “Endorfine Rosa Shocking” sono quelle dellla vita della quattordicenne che rimasta orfana trova la forza di reagire nel basket; la storia di Sergio Arrigoni che nel 1969, introduce il softball a La Loggia, un paese della periferia sud di Torino, creando una squadra di softball per le ragazze del paese; il rapporto mistico che tre donne hanno con la forza e la maestosità del surf nell’oceano Atlantico, cavalcando le onde della costa occidentale dell’Irlanda; le vicissitudini di tre giovani donne afgane che partono per realizzare il loro grande sogno, quello di completare il corso per diventare maestri di sci in Europa; la riflessione della donna che nuotando nel mare dell’Islanda pensa a cosa significhi crescere un figlio in terra straniera e rivive i momenti traumatici della sua gravidanza.

E poi quella che è stata descritta come “l’avventura più grande che un essere umano possa vivere”: per la sua spedizione “Da Londra a Londra attraverso il mondo” Sarah Outen è stata il motore, viaggiando in bici, kayak e barca a remi attraverso l’Europa, l’Asia, l’oceano Pacifico, il Nord America ed infine l’Atlantico. La sua incredibile odissea durata 4 anni l’ha vista percorrere 32.000 chilometri.

Altra storia ad animare questa edizione del Festival è quella della squadra di donne di mezza età, che non si sono mai considerate delle atlete, che si dirige nel remoto entroterra australiano per mettere alla prova i propri limiti fisici e mentali in una ultramaratona nel deserto.

E infine la storia di Edith, che ha solo 16 anni quando i soldati irrompono, una notte, nella sua casa a Kassa in Ungheria. Ispirato dalla vita di Edith Eva Eger, sopravvissuta ai campi di sterminio di Auschwitz, è una storia di speranza e coraggio, che mette in luce la forza della danza e come, in ogni momento della vita, spetti al singolo scegliere come fronteggiare le sfide più dure che il destino gli riserva.

Forte di una programmazione ricercata e di assoluto rilievo artistico, la nuova edizione di “Endorfine Rosa Shocking” ribadisce la sua salda connessione al tessuto sociale locale con due importanti progetti. Da una parte una collaborazione con il carcere di Venezia, in particolare la stamperia della cooperativa Rio Terà dei Pensieri, per la realizzazione di shopper del Festival a marchio Malefatte; dall’altra la partecipazione al progetto LEI – Leadership, Energia, Imprenditorialità, iniziativa promossa dall’Università Ca’ Foscari Venezia per favorire l’occupabilità delle giovani donne e rafforzare il ruolo sociale ed economico delle donne nel mondo del lavoro.

Ogni serata del Festival prevede la proiezione di due film, un lungometraggio e un cortometraggio, alle 17.30 con una replica alle 20.00, seguiti da una discussione/confronto nel foyer della Casa del Cinema – Videoteca Pasinetti (Palazzo Mocenigo, S. Croce 1990 – 30135 Venezia; tel. +39 041 2747140). I film verranno introdotti dai registi, se presenti, o da altre personalità del mondo del cinema. Tutti i film sono sottotitolati in lingua italiana e inglese, se queste non sono le lingue originali. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

ENDORFINE ROSA SHOCKING è una rassegna cinematografica ideata e curata da Laura Aimone. Le prime due edizioni si sono svolte a Treviso, mentre a partire dalla terza l’evento si tiene nel capoluogo veneto con il patrocinio della Città di Venezia e del CONI.

Protagoniste assolute dei film proposti sono le donne, in un intrigante giro del mondo attraverso discipline sportive disparate. Uno degli scopi della rassegna è offrire chicche del grande schermo al di fuori dei circuiti di massa. Fugaci incursioni in realtà molto lontane, eppure rese così vicine grazie al linguaggio universale dello sport. Oppure immersioni in contesti “dietro l’angolo”, ma altrettanto inaspettati. Al centro di ogni storia non necessariamente atlete affermate, quanto più spesso donne che, attraverso discipline sportive diverse più o meno note, trovano la forza di sfidare le convenzioni, di mettere in discussione la propria esistenza e di guardarsi dentro per riuscire a guardare oltre. Lo sport diventa quindi un pretesto per aprire finestre su realtà più che mai attuali, dalla violenza sulle donne tra le mura domestiche o nello spogliatoio ai cambiamenti climatici, dall’inquinamento al disagio sociale, dalla guerra allo sfruttamento dei bambini, dalla disabilità alle minoranze etniche, solo per citarne alcune. Il tutto offrendo film ad alto contenuto di endorfine, stimolanti ed ottimisti.

LAURA AIMONE, Direzione Artistica www.aim-one.it

Laureata in lingue e letterature straniere, ha studiato storia del cinema presso l’Università di Copenhagen in Danimarca e il Mount Holyoke College negli Stati Uniti. Lavora nel mondo del cinema da 15 anni, collaborando con alcuni dei Festival più importanti a livello internazionale tra cui la Mostra del Cinema di Venezia, la Berlinale, il Giffoni, il Festival di Cinema di Edimburgo in Scozia, l’Ajyal Film Festival in Qatar, il Film Festival&Awards Macao in Cina, il Red Sea Film Festival di Jeddah in Arabia Saudita. Specializzata in cinema dei paesi parlanti arabo del Golfo, è consulente alla programmazione per diversi Festival tra cui il Middle East Now a Firenze. Ha inoltre curato focus dedicati, partecipato a talent labs e ricoperto il ruolo di giurata per Festival internazionali in Italia, Svizzera, Inghilterra, Portogallo, Finlandia, Slovacchia, Armenia, Stati Uniti e Tasmania. Il Carnevale della vita, cortometraggio con Leo Gullotta da lei scritto e diretto nel 2019, è la sua opera prima. Laura ha scelto di vivere a Venezia, quando non è in viaggio in giro per il mondo.

Il programma

Film su donne nello sport. Ideato e curato da Laura Aimone

Martedì 26 settembre 2023

DUNK, Sophie Martin, Francia (2018), 23 min, fiction – PALLACANESTRO

Sinossi: Jully, una quattordicenne con un carattere forte e capitana della squadra di basket della sua città, subisce la perdita dei suoi genitori in un tragico incidente d’auto. Da un giorno all’altro viene sistemata in un orfanotrofio con la sorella minore. Il basket sarà fondamentale in questa nuova fase della sua vita.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oG6NPti5GiI

PASANG, IN THE SHADOW OF EVEREST, Nancy Svendsen, U.S. (2022), 72 min, documentario – SCALATA

Sinossi: Da donna analfabeta, indigena e buddista in un regno induista, il sogno di Pasang Lhamu Sherpa di scalare la “montagna leggendaria” la oppone alla sua famiglia, agli scalatori stranieri, al suo stesso governo e alla natura. Nonostante ciò, diventa la prima donna nepalese a raggiungere la cima dell’Everest. Il suo coraggio e la sua avventura sono stati d’ispirazione per il suo paese e per le generazioni a venire.

Trailer: https://vimeo.com/728228373?embedded=true&source=video_title&owner=16868339

Mercoledì 27 settembre 2023

MYRTLE SIMPSON: A LIFE ON ICE, Leigh Anne Sides, U.S. (2019), 35 min, documentario – FONDO, ARRAMPICATA

Sinossi: La scalatrice scozzese ed esploratrice polare Myrtle Simpson è stata la prima donna ad attraversare la calotta polare della Groenlandia. Ha scalato i picchi andini, trainato una slitta attraverso i ghiacciai e ha cercato di raggiungere il Polo Nord. Alla soglia dei 90 anni, Simpson racconta vividamente le sue avventure sul ghiaccio.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4xFGrXfMmxo

AUSNORES, I REMEMBER SOFT BALLS, Sandro Carnino, Italia (2022), 60 min, documentario – SOFTBALL

Sinossi: Nel 1969 Sergio Arrigoni, un semplice cittadino, introduce il softball a La Loggia, un paese della periferia sud di Torino, immerso nei campi di grano, a una distanza abissale dalla città. Qui, con grande coraggio, Sergio decide di far nascere una squadra di softball per le ragazze del paese. Un’eresia per quel tempo.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=BztZSA3hchA&list=PLUx1OnO9-QxPJFnmHqH5t- 1Pz_HIDkwQX&index=54

Giovedì 28 settembre 2023

EBB AND FLOW, Alice Ward, Irlanda (2020), 12 min, documentario/animazione – WINDSURF, SURF Sinossi: Questo film racconta le esperienze di tre donne impavide e la loro passione per cavalcare le onde della costa occidentale dell’Irlanda. Girato nel 2019, la regista immortala il rapporto mistico che queste tre donne hanno con la forza e la maestosità del surf nell’oceano Atlantico.

Trailer: https://vimeo.com/422421210?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=102723005

MELTING DREAMS, Haidy Kancler, Afghanistan (2021), 85 min, documentario – SCI

Sinossi: Tre giovani donne afgane partono per realizzare il loro grande sogno: completare il corso per diventare maestri di sci in Europa. Si scontreranno però con una serie di sfide non solo sportive, ma anche con differenze culturali e pregiudizi.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=_cZlhEbudd0

Venerdì 29 settembre 2023

ON THE SURFACE, Fanny Sissoko, Islanda (2021), 5 min, animazione – NUOTO

Sinossi: Ada va a nuotare nel mare dell’Islanda e riflette su che cosa vuol dire crescere un figlio in terra straniera. Mentre entra nell’acqua gelida, rivive i momenti traumatici della sua gravidanza. Dopo poco, nuotare la fa sentire meglio. Affrontare le sue paure la aiuta a guarire.

Trailer: https://vimeo.com/579188766?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=8422082

HOME, Jen Randall e Sarah Outen, Inghilterra (2019), 90 min, documentario – BICI, KAYAK, VOGA Sinossi: Per la sua spedizione “Da Londra a Londra attraverso il mondo” Sarah Outen è stata il motore, viaggiando in bici, kayak e barca a remi attraverso l’Europa, l’Asia, l’oceano Pacifico, il Nord America ed infine l’Atlantico. La sua incredibile odissea durata 4 anni l’ha vista percorrere 32.000 chilometri ed è stata descritta come “l’avventura più grande che un essere umano possa vivere”.

Trailer: https://vimeo.com/ondemand/sarahoutenhome

Sabato 30 settembre 2023

NORMAL PEOPLE WOULD DRIVE, Patrick Wood, Olivia Holt, Australia (2021), 23 min, documentario – CORSA

Sinossi: Una squadra di donne di mezza età, che non si sono mai considerate delle atlete, si dirige nel remoto entroterra australiano per mettere alla prova i propri limiti fisici e mentali in una ultramaratona nel deserto.

Trailer: https://vimeo.com/668467141?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=65950144

EDITH, Marco Zuin, Italia (2022), 60 min, docufiction – DANZA CLASSICA

Sinossi: Edith ha solo 16 anni quando i soldati irrompono, una notte, nella sua casa a Kassa in Ungheria. Ispirato dalla vita di Edith Eva Eger, sopravvissuta ai campi di sterminio di Auschwitz, è un storia di speranza e coraggio. Mette anche in luce la forza della danza e come, in ogni momento della vita, spetta al singolo scegliere come fronteggiare le sfide più dure che il destino gli riserva.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IVVQ6yiMCtI