Emma Marrone annuncia: “Sono definitivamente guarita dalla malattia”

Una notizia che fa felici tutti i suoi fan: Emma Marrone ce l’ha fatta. La cantante è riuscita a sconfiggere il tumore contro cui combatteva da tempo, come ha rivelato in un’intervista al settimanale Grazia: “Quando ha squillato il telefono, era il mio medico. Ho pensato: “ci risiamo”. Ho pensato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece mi diceva che in base agli ultimi esami sono uscita definitivamente dalla malattia”.

Il 20 settembre dell’anno scorso, come ricorderete, l’artista aveva annunciato di doversi fermare per un problema di salute. Ora il peggio sembra per fortuna essere totalmente alle spalle. Emma Marrone ha confessato di aver chiamato subito la madre per darle la bella notizia. Agli inizi di giugno, la cantante aveva scritto su Instagram: “Ho fatto il controllo e per la prima volta dopo tanti anni mi sono sentita dire che va tutto bene bene veramente. Voglio mandare un messaggio di speranza: ce la farete anche voi”.

Nel corso dell’intervista a Grazia, Emma ha anche parlato della sua nuova avventura come giudice di X-Factor, il talent musicale di Sky che tornerà a settembre: “Prima di cominciare temevo di non essere all’altezza, poi, grazie soprattutto ai colleghi straordinari, mi sono sentita bene, al posto giusto. Cercherò di dare ai ragazzi gli strumenti per vivere un’esperienza di crescita, che conta più della vittoria. Insieme alla libertà e alla coerenza – personale, musicale – che vorrei insegnare loro a mantenere. Si può mantenere”.

