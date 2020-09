Emma Marrone insultata per una foto con un “ragazzo nero che ha fame”. Lei sbotta: “Quello è Kanye West”

Emma Marrone insultata sui social perché “offre da mangiare a un ‘nero bisognoso'”, ma lei risponde: “Quello è Kanye West”

Emma Marrone è stata attaccata sui social per una fotografia con Kanye West. Gli haters in agguato ne hanno realizzato un meme per poi muovere un attacco razzista. “Emma offre la cena a un ragazzo dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi di mangiare”, scrivono su Twitter, ma gli haters non hanno perso tempo e hanno rigirato la frittata a proprio favore, attaccando Emma con commenti razzisti. La cantante però ha prontamente replicato: “Questo ‘ragazzo nero’ è Kanye West”, ha dapprima precisato. “E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese. Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre?“

Questo “ragazzo nero” è kanye West.

E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese.

Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre? pic.twitter.com/OAmreqbocF — Emma Marrone (@MarroneEmma) September 8, 2020



Pare che, dopo aver pubblicato quel meme, Emma sia stata inondata d’insulti. C’è chi l’ha definita “ipocrita sinistrosa”, “capra”, “patetica”. Intanto, quella fotografia con Kanye West, noto rapper americano, risalga al 2015.

