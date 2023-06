Il durissimo post di Emma Marrone contro gli haters

Emma Marrone risponde a tono a quei follower che hanno criticato il suo aspetto fisico e, in particolar modo, alcune macchioline presenti sul suo viso.

La cantante, in un durissimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, non solo ha spiegato il perché del suo problema fisico ma ha soprattutto posto l’accento sugli haters, che perennemente insultano e mettono in risalto i difetti dell’interprete e dei personaggi famosi più in generale.

“In faccia ho le macchie di anni di bombardamenti ormonali per i problemi di salute che ho avuto – ha scritto Emma Marrone – Non dovrei nemmeno giustificarmi con quattro ignoranti come voi…ma ogni tanto è giusto per far notare pubblicamente quanto siete piccoli, viscidi e cattivi”.

“Vi auguro di fare almeno un decimo di quello che ho fatto io nella vita e vi auguro di avere le palle di mostrarvi al mondo per quello che siete. Ah scusate voi siete niente” ha concluso la cantante.