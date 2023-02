Rissa sfiorata in aeroporto per Elodie Di Patrizi. A raccontare la vicenda la stessa cantante in ‘Sento ancora la vertigine’, la docu-serie sulla sua vita disponibile su Prime Video. “Non hai capito che ho fatto in aeroporto”, ha ammesso l’artista per poi aggiungere: “Sono impazzita. Stavo lì in aeroporto, a Pescara non ricordo, ed ero sovrappensiero. E sento uno al telefono parlare di me e dire ‘È passata una che somiglia a Elodie’. Io ero sempre nel mio mondo. Poi lo sento ancora aggiungere ‘Sta sotto effetto di qualcosa’”.

Alla luce di questo, l’artista ha perso completamente le staffe e si è resa protagonista di un duro confronto con il diretto interessato. Tuttavia, nel corso della lite è stata costretta ad intervenire la polizia per calmare le acque. Queste sono state le parole di Elodie:

Sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa. Me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono impazzita

Per quanto riguarda la reazione dell’uomo, quest’ultimo è rimasto pietrificato dinanzi alla rabbia della cantante.

Il nuovo documentario di Elodie è formato da tre puntate. Oltre a ripercorrere la tappe della sua carriera, per esempio la sua esperienza a Sanremo in qualità di co-conduttrice nel 2021 o la registrazione del suo nuovo album, la cantante ha ricordato un avvenimento che ha catturato l’attenzione dei suoi fan.