Elodie si scaglia contro Gino Paoli: “Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita sono m***e”

Elodie contro Gino Paoli. La cantante romana ha risposto duramente a un’intervista dell’autore de “Il cielo in una stanza”, in cui spiegava perché quello dello spettacolo “è un mondo di merda”.

“Perché è tutto apparenza”, aveva detto Paoli al Corriere della Sera. “Oggi peggio di ieri. Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il culo”.

Un commento che non è piaciuto a Elodie, che prima ha risposto con un “Buonaseeeeeera” a un post in cui venivano riportate le parole del cantautore genovese, poi è passata all’attacco. “Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle Merde, è così. Io preferisco essere una bella persona”, ha scritto. Agli utenti è sembrato subito evidente il riferimento a Gino Paoli.

“Questi non hanno ancora capito che il mondo è cambiato rispetto a 50 anni fa”, uno dei commenti. “‘Il cielo in una stanza’ l’ha scritta perché andava a prostitute in un bordello non credo che sia nella posizione morale di parlare di culi da fuori”, l’opinione di un altro utente.