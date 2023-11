Elodie chiede un minuto di silenzio per Giulia al concerto di Napoli | VIDEO

Il femminicidio di Giulia Cecchettin non ha lasciato indifferente nemmeno Elodie che, durante il concerto che la cantante ha tenuto al Palapartenope di Napoli, ha chiesto al pubblico un minuto di silenzio in memoria della 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

“Vi ringrazio tanto per essere qui ma non posso togliermi dal cuore il peso che mi ha lasciato la notizia della morte di Giulia” ha affermato Elodie che poi, come detto, ha chiesto un minuto di silenzio prima di iniziare il suo show.