Problema per Elettra Lamborghini: “Sono tutta bloccata”

Piccolo problema per Elettra Lamborghini. La cantante italiana in questo periodo estivo sta tenendo una serie di concerti in varie località italiane ed europee, esibendosi per più serate consecutive anche in Grecia. Elettra, prima di ogni concerto, posta sempre moltissime storie in cui mostra ai suoi follower il dietro alle quinte dello spettacolo e come si prepara per salire sul palco. In uno degli ultimi video, però, ha fatto sapere che non è proprio al cento per cento della forma…

La cantante ha mostrato la sua massaggiatrice che con un attrezzo specifico e particolare cerca di ammorbidirle i muscoli del collo. “Sono tutta bloccata”, le sue parole. Insomma qualche intoppo muscolare a cui dover far fronte, ma niente di preoccupante. Tant’è che Elettra è poi salita sul palco e si è esibita scatenandosi a ritmo delle sue canzoni e facendo ballare tutta la folla che si era raccolta sotto il grande palco.