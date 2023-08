È morto il giornalista Idris, storico volto di “Quelli che il calcio”

Il giornalista e opinionista televisivo Idris, al secolo Edrissa Sanneh, si è spento oggi a Brescia all’età di 72 anni nella struttura ospedaliera in cui era ricoverato da tempo.

Edrissa Sanneh, questo il nome completo, originario del Gambia, aveva 72 anni e viveva a Bedizzole in provincia di Brescia. Era diventato noto al grande pubblico grazie alla trasmissione Quelli che il calcio. Conosciuto da tutti come Idris, Edrissa Sanneh partecipò in qualità di ospite alle edizioni del programma nel 1994, nel 2000 e poi ancora nel 2007 e nel 2009. Nel 2005 fu tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi e nel 2016 partecipò come ospite a Grand Hotel Chiambretti. Nel corso degli anni Idris ha intrapreso anche la carriera di attore, recitando nel film Bianco e nero di Fabrizio Laurenti nel 1990 e nel film Tifosi di Neri Parenti del 1999, ma anche nella serie tv Butta La Luna tra il 2006 e il 2009.

Idris è sempre stato un grande tifoso della Juventus, fin dal suo arrivo in Italia, ed è proprio grazie a questa sua passione che è riuscito a far breccia nel cuore del pubblico italiano, anche se negli ultimi anni la sua presenza sulle principali emittenti nazionali si era ridotta. Edrissa Sanneh lascia la moglie e le quattro figlie nate in Italia dal suo lungo matrimonio.

“Caro Idris, quanti ricordi e quante risate! Grazie per la tua amicizia e la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai tantissimo”. Lo scrive su twitter Fabio Fazio.