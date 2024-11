Elodie doppia Sarabi nel film Mufasa, l’attacco della doppiatrice: “Complimenti per questa ciofeca” | VIDEO

Elodie doppia Sarabi nel film Mufasa, l’attacco della doppiatrice

La doppiatrice Lilli Manzini si scaglia contro Elodie, che ha doppiato il personaggio di Sarabi, la mamma di Simba, nel film Disney Mufasa, in uscita a Natale.

Lilli Manzini da sempre sui social difende la categoria dei doppiatori e anche questa volta non è stata da meno con un video al vetriolo nei confronti della cantante.

L’interprete, durante la conferenza stampa di presentazione del film, ha dichiarato: “Spero di essere stata all’altezza. Questo è complesso perché non è il mio mestiere. Per fortuna avevo Fiamma (Izzo, una delle doppiatrici più importanti in Italia, ndr) al mio fianco che è stata paziente, siamo diventate anche grandi amiche”.

Parole alle quali la doppiatrice Lilli Manzini ha replicato attraverso un video postato sul suo profilo TikTok.

“Quantomeno ammette che non è il suo mestiere. Però lo hai accettato di fare un mestiere che non ti appartiene – dichiara la doppiatrice nel filmato – Io non credo che tu sia stata all’altezza. Adesso hai la possibilità di annoverarti come doppiatrice”.

Poi l’affondo: “Per noi professionisti, soprattutto quelli bistrattati, soprattutto per gli allievi è molto importante questa frase, questa affermazione. Complimenti per il lavoro svolto, molto monocorde, sono contenta e sono felice per chi andrà a sentire questa ciofeca”.

Lilli Manzini, poi, cerca di spiegare perché è stata scelta Elodie come doppiatrice: “Non credo dipenda dal direttore di doppiaggio, penso dipenda dal fatto che il direttore del doppiaggio, come tutti quelli che fanno lavorare i talent, si abbassi al potere imprenditoriale. Lo devono fare se è una scelta del cliente”.

La doppiatrice, infine, sottolinea come “questa ciofeca” verrà salvata da Edoardo Stoppacciaro e Riccardo Suarez, ovvero due professionisti del doppiaggio.