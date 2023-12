Donatella Versace difende i Ferragnez: “Sono un esempio per l’Italia e i giovani”

Donatella Versace difende i Ferragnez: “Sono un esempio per l’Italia”

Donatella Versace si schiera al fianco di Chiara Ferragni e Fedez: la stilista, amica dei Ferragnez, è intervenuta sui social per difendere la coppia scagliandosi contro Selvaggia Lucarelli, che per prima ha parlato del caso Balocco.

La stilista, infatti, ha postato un commento sotto un post dell’influencer, risalente in realtà a un anno fa ma fissato in alto nella bacheca Instagram di Chiara Ferragni.

“Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza. Era l’azienda che doveva versare il contributo. Loro sono 1 esempio per l’Italia e per i giovani” ha scritto Donatella Versace.

La stilista, poi, continua: “Elencate tutte le beneficenze che hanno fatto negli anni e chiedete a quella che si definisce ‘giornalista’ (Selvaggia Lucarelli ndr.) quanta beneficenza ha fatto lei. Ve lo dico io: nemmeno 1 euro. Tacete che è meglio per tutti, almeno continueremo a fare beneficenza senza dover sentire commenti di quelli che fanno gli haters per professione”.

La replica di Selvaggia Lucarelli non è tardata ad arrivare. La giornalista, infatti, ha scritto tra le stories del suo profilo Instagram: “In questo surreale commento di Donatella Versace ci sono tre elementi incredibili: il primo è che lei pensa io sia l’Antitrust“.

“Cioè, non ha capito che non ho multato io la sua best friend. Il secondo è che lei sa che io non faccio beneficenza, perché evidentemente vive nel mondo in cui se non racconti non fai. La terza è che si è sbagliata e ha commentato non sotto al post del pandoro ma sotto un post in cui la sua best friend, a Sanremo, è vestita Dior e non Versace”.