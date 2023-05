Disavventura per Massimo Boldi a Milano: il suv si incastra sui binari del tram. Il video è virale

Massimo Boldi protagonista di una disavventura per le vie di Milano venerdì sera. L’attore è rimasto bloccato con la sua vettura tra le rotaie del tram per via del fango. L’auto è riuscita a ripartire grazie all’aiuto di alcuni passanti.

L’episodio è avvenuto venerdì 12 maggio in viale Regina Giovanna. Massimo Boldi, 77 anni, è rimasto bloccato con le ruote nel fango tra le rotaie della linea 5 a causa delle piogge abbondanti di questi giorni. Un inconveniente che ha bloccato la circolazione dei tram lungo la tratta per diversi minuti. Per sua fortuna, l’attore ha trovato la collaborazione di tanti passanti, che ovviamente ne hanno poi approfittato poi per chiedere selfie e autografi.

Una scena immortalata da alcuni fan che non hanno resistito alla tentazione di filmare tutto e pubblicare la scena sui social network, facendo diventare la disavventura subito virale.

no ragazzu mi sento male massimo boldi incastrato sui binari pic.twitter.com/nCD2bEAHKk — matthieu vicario (@teostardo) May 13, 2023

Quando alcuni dei presenti si sono accorti della situazione, sono intervenuti per consentire all’automobile di uscire dal blocco.

Dopo qualche spinta e alcune accelerazioni – finalmente – il suv di Massimo Boldi è ripartito, liberando le rotaie piene di fango.

Alcuni dei presenti che hanno aiutato l’attore si sono poi fatti immortalare in un selfie e il video della disavventura è stato pubblicato su Instagram.