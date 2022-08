Bel gesto da parte di Damiano, frontman dei Maneskin, e la sua fidanzata Giorgia Soleri. I due avevano letto sui social la storia di Mattia, un micio tutto bianco arrivato all’Oasi felina di Pianoro, nel Bolognese, con moltissimi problemi di salute, e volevano adottarlo. Così hanno contattato su WhatsApp l’Oasi, presentandosi semplicemente come Damiano e Giorgia.

La coppia ha trascorso alcune ore a Pianoro, per adottare Mattia. In un video sui social, il cantante e l’influencer hanno immortalato il loro primo incontro con il micio, cieco da un occhio e con un passato di continui maltrattamenti. Mattia era arrivato a Pianoro a metà luglio “in una situazione di salute molto complicata”, raccontavano allora su Facebook i volontari dell’Oasi: “Il palato fratturato da un colpo violento e che non gli consentiva di nutrirsi e di respirare bene, dolori alla colonna vertebrale (segni di altre violenze), pelo strappato e ferite in più punti che indicano che è stato tenuto a lungo incatenato e alcuni problemi ai suoi meravigliosi occhi di colore diverso l’uno dall’altro”.

Damiano e Giorgia sono due “gattari”, come bene sanno i loro fan, e sono soliti pubblicare spesso video e foto dei loro due gatti, oltre a seguire i profili di oasi feline e rifugi per micetti abbandonati. Così si sono appassionati alla storia di Mattia e si sono messi in contatto con il rifugio di Pianoro, pur non rivelando la loro reale identità. I volontari dell’Oasi hanno seguito tutta la procedura di affido, ancora con più attenzione, considerando che si trattava di un micio che aveva già sofferto molto.

Hanno quindi atteso che il felino stesse meglio, e nel frattempo si sono informati meglio sugli aspiranti adottanti. “Noi siamo abbastanza esperti perché siamo molto scrupolosi nello scegliere a chi affidare i nostri mici… e il più delle volte ci basta fare caso alle cose che chiedono le persone che vogliono adottare i nostri mici, o alle parole che usano per capire se un’adozione si potrà fare o meno”, spiegano i volontari. Ma “prima ancora di sapere chi fossero davvero Giorgia e Damiano”, all’oasi hanno capito di avere “davanti due persone che amano davvero i gatti”.

Damiano e Giorgia si sono rivelati in tutta la loro celebrità solo una volta giunti a Pianoro, per conoscere personalmente il gattino malandato. “Appena saputo che le condizioni di Mattia sono migliorate abbiamo fissato il giorno del nostro incontro e qualche giorno fa, senza nessun annuncio e nessun clamore, abbiamo ricevuto la visita di due ragazzi splendidi, umili e semplici. Quando sono venuti da noi hanno voluto visitare tutta l’Oasi e conoscere tutti i mici nostri ospiti”, spiegano sui social i volontari dell’Oasi.

“Poi quando finalmente hanno conosciuto Mattia… è stato amore a prima vista. Davvero, è stato incredibile come tra i tre sia subito scoppiato un amore totale e siamo ancora emozionati al pensarci. Mattia aveva proprio bisogno di essere adottato… e quando ha visto Giorgia e Damiano si è letteralmente buttato tra le loro braccia e ha fatto partire un treno di fusa”. “Cosa resta di questa storia? – si chiedono i volontari dell’Oasi nel post – non tanto che abbiamo potuto accogliere due persone note, ma che due persone sensibili, attente ai bisogni degli animali hanno deciso di dare una casa e un futuro di amore a un gatto adulto, disabile, maltrattato. Ci auguriamo che possa essere da esempio per tante altre persone”.

Damiano e Giorgia hanno lasciato ai volontari della struttura un messaggio: “Grazie per quello che fate!”. La coppia vip ha deciso di ribattezzare il micio chiamandolo Ziggy Sturdust, come il personaggio di David Bowie, che aveva – proprio come il micio – gli occhi di colori diversi. Ora, una volta a casa, l’animale ha potuto fare amicizia con gli altri due gatti di Damiano e Giorgia, Legolas e Bidet.

L’influencer sui suoi profili social ha poi annunciato l’arrivo del nuovo micio: “Ciao, mi chiamo Ziggy Stardust vengo dall’oasi felina Pianoro, dove sono stato salvato dopo atroci sofferenze. Ho 6 anni, miagolo come una papera, scodinzolo come segno di apprezzamento, il mio occhietto azzurro è cieco, ho l’eterocromia e l’anisocoria, mi lavo facendo un rumore molto simile a quello di voi umani quando succhiate il brodo e soprattutto ho raggiunto il massimo livello come gatto-cozza. Mi piace dormire, svegliare chiunque con il mio miagolio strozzato e farmi coccolare come se non ci fosse un domani. Ci vedremo spesso su questi schermi, ora vado a miagolare in faccia a mio fratello Legolas e a mia sorella Bidet, noncurante della loro perplessità”.