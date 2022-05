Non ci sta ad essere etichettata solo come la fidanzata di Damiano David, il cantante dei Maneskin. Giorgia Soleri è stata ospite ieri, 17 maggio, della trasmissione di Rai 1 Storie Italiane, per parlare del suo libro La signorina nessuno e della proposta di legge sulla vulvodinia, patologia di cui soffre da diversi anni. Durante tutta l’intervista però, come hanno sottolineato molti fan dell’influencer, l’attenzione è sembrata essere più rivolta al suo ruolo di compagna del frontman dei Maneskin, di cui è stata mostrata ripetutamente l’immagine, che ai temi trattati dall’intervistata. Nel sottopancia, inoltre, è stata definita “la fidanzata di Damiano dei Maneskin”.

Giustamente irritata, la modella seguita su Instagram da oltre 150mila persone, ha postato sulle sue Storie i messaggi indignati dei follower, commentando ironicamente: “Ma non sono senza nome! Mi chiamo la fidanzata di nome e di Damiano dei Måneskin di cognome! Come fate a non saperlo!?!”. Soleri ha accompagnato le sue Storie Instagram con il brano dei 99 Posse Ripetutamente, così da far capire che ormai è così che succede quando si parla di lei.

Nel corso dell’intervista al programma di Eleonora Daniele, l’influencer ha risposto rapidamente e con imbarazzo alle domande su Damiano: “È importante riuscire a stare da soli, ma lo è anche amare qualcuno e condividere gioie e dolori. Con Damiano ci conosciamo da quasi dieci anni, ma non eravamo ancora fidanzati. Siamo stati la cotta adolescenziale l’uno dell’altra e a un certo punto quando è stato il momento ci siamo uniti. La canzone Coraline me l’ha fatta sentire quando l’ha scritta in un audio su WhatsApp. Poi è cambiata e cresciuta. C’è molto di me in questa canzone”.

Un’intervista, insomma, che non è piaciuta ai suoi fan: “Mi ha disturbato tanto la foto gigante di Damiano al centro dello studio proiettata durante l’intervista. Ho provato disagio e forte irritazione”, ha scritto un utente. E ancora “Ho pensato leggendo la didascalia durante il servizio ma con tutto l’amore per Damiano ma sta meraviglia avrà un nome?”. “Mi sento in imbarazzo al posto tuo. Ma dico io possibile che per attirare telespettatori debbano per forza mettere la parola Damiano e Maneskin in ogni titolo?”, sottolinea un altro. Infine a una follower che parla della vulvodinia come di una patologia di Damiano, Soleri ha risposto: “Oggi buttiamola in caciara e la chiudiamo così, perché sono troppo stanca fisicamente e mentalmente. A Roma è una bellissima giornata, è arrivata l’estate e il sole splende, io sono tornata a casa da poco (tra lavoro e commissioni) e sto leggendo un libro sdraiata sul divano con l’arietta fresca che entra dalla porta-finestra aperta. E va bene così. Ma presto riaffrontiamo l’argomento, che di cose da dire ne ho fin troppe”.