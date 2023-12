Damiano David “spaventa” i Maneskin: “Un progetto da solista? Perché no, potrebbe essere salutare”

Il cantante dei Maneskin Damiano David: “Progetto da solista? Perché no”

Damiano David spaventa i fan dei Maneskin non escludendo un progetto da solista. Intervenuto al The Allison Hagendorf Show, l’artista ha dichiarato: “Perché no? Penso che potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva”.

“L’unica cosa che conta è restare in accordo con la band, perché è ciò che mi ha dato tutto quello che ho” ha aggiunto il frontman dei Maneskin.

Damiano David, quindi, ha aggiunto: “Se mai avrò la possibilità di lavorare a un progetto solista, dovrò tenere a mente che sarà possibile grazie a tutto quello che ho fatto con la band. E soprattutto, sono tre persone che mi hanno sempre supportato e mi hanno sempre letteralmente sostenuto sul palco”.

“Se faccio una ca**ata, mi salveranno. Se fanno una ca**ata, li salverò. Quindi questa è una dinamica che mi spaventa davvero, a pensarci, perché se un giorno dovessi avere un progetto solista, sarò solo; dipenderà tutto da me”.

Il cantante ha concluso: “Penso che per l’arte sia necessario provare sempre cose nuove: non bisogna mai, mai fermarsi nella propria zona di comfort. Quando qualcosa diventa troppo comodo, non è la sedia giusta. Devi sempre sfidare te stesso. Quindi stare da solo mi spaventa. Mettermi in quella situazione scomoda è l’unico modo in cui posso effettivamente crescere. E se cresco, anche la mia band può crescere. Se smetto di svilupparmi, la mia band smetterà di svilupparsi”.