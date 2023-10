Cristiano Malgioglio infuriato con Mahmood: “Ha copiato il titolo del mio brano, che caduta di stile

Cristiano Malgioglio contro Mahmood: “Ha copiato il titolo del mio brano”

Cristiano Malgioglio si scaglia contro Mahmood, che ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo, dal titolo Cocktail d’amore, lo stesso di un brano di Malgioglio.

“Sono arrabbiato. Sono venuto a Istanbul a trovare il mio fidanzato e mi hanno avvertito che oggi Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola Cocktail d’amore. Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portata al successo dalla povera Stefania Rotolo” ha dichiarato il cantautore a La Repubblica.

“Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi Nel blu dipinto di blu. Non si può fare, mi fa infuriare. Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, che cambi immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia”.

Da parte di Mahmood, però, non vi è nessuna irregolarità o plagio: la Siae, infatti, consente il deposito dei brani con titoli uguali.