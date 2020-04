Coronavirus, la musica è finita: persi 63 milioni di euro in due mesi

Quando ha scritto “La musica è finita“, Franco Califano di certo non immaginava che questo titolo sarebbe diventata oggi la didascalia della foto dell’Italia canzonettara ai tempi del Coronavirus. Di album non se ne vendevano già da un bel po’, con la discografia boccheggiante. Ma i cantanti (sarebbe meglio dire il sistema) si erano aggrappati ai concerti dal vivo per continuare a portare a casa la pagnotta. Chi più, chi meno. Certo, se ti chiami Vasco Rossi o Jovanotti, di problemi non ne avrai mai, ma sfangarla era già dura per tutti gli altri. Figurarsi adesso.

Oggi che i divieti cautelativi per gli assembramenti sono calati come una mannaia dopo la pandemia, gli operatori del settore hanno dovuto far saltare date su date. Per giunta in due riprese. Prima con slittamenti ipotizzati alla primavera. Poi, visto l’aggravarsi della situazione, direttamente all’autunno. Non senza patemi d’animo per l’incertezza complessiva ed evidente che ne deriva per tutto il 2020.

“In questo momento” dice a TPI Nicoletta Righi, della segreteria organizzativa di Confindustria Cultura “posso fornirvi i dati più aggiornati di Assomusica, l’associazione di categoria degli organizzatori e dei produttori di spettacoli di musica dal vivo, in relazione alla situazione concerti. Guardando sino a fine maggio saranno circa 4.200 gli eventi rinviati o cancellati: di questi, il 60% è stato riprogrammato e il 17% è stato annullato. Dalle stime fatte in questi giorni ci si troverà ad affrontare una perdita di 63 milioni di euro in poco più di due mesi per il solo settore della musica live. Uno scenario che non fa ben sperare, visto che la situazione si prolunga ancora. E tutto questo senza contare che verrà a mancare tutto l’indotto generato nei territori da questi eventi, che ammonterà a non meno di 130 milioni di euro”.

Uno scenario senza dubbio preoccupante per il settore, con le autorità che proprio oggi parlano apertamente di una «clausura» che potrebbe protrarsi sin dopo il primo maggio. Ma anche oltre questa data, è realistico credere che verrà concessa l’autorizzazione ad assembramenti di massa, che potrebbero facilmente rilanciare focolai di contagio?

Alcuni artisti, come Gino Paoli e Sergio Cammariere hanno scaltramente saltato a piè pari l’estate (più che mai a rischio) e l’autunno piazzando direttamente a dicembre i loro concerti romani all’Auditorium Parco della musica. E il tour europeo 2020 di Ligabue è rimandato addirittura a maggio 2021. Molti altri non si sono messi neanche attrezzati per partire. Restano ancora in cartellone, al momento, i due mega concerti di Max Pezzali allo stadio di San Siro, il 10 e 11 luglio. Un gigantesco karaoke pop durante il quale dovrebbe consumarsi anche la reunion una tantum con Mauro Repetto, l’altra metà degli 883.

Abbiamo chiesto lumi a Claudio Cecchetto, che è l’agente di Pezzali: “Noi siamo pronti a fare il nostro dovere e ci auguriamo di tutto cuore che sia possibile realizzarli. Anche dal promoter, Vivo Concerti, al momento non c’è un segnale di stop. Però non sta a noi la decisione, a questo punto: deve essere sanitaria e politica. La prima data è sold out già da tempo, e per la seconda si vendono ancora incredibilmente biglietti anche in questo periodo. Non tanti, 30/40 al giorno, ma è indicativo dell’attaccamento a Max.

Certo immaginare uno stadio pieno di gente in questo periodo fa un po’ effetto, ma metà luglio è lontana. Magari per quella data le cose si sistemano. Se i due show dovessero saltare, credo che non potremo fare altro che rinviarli all’estate 2021. Prima gli stadi avranno fame di calcio. A questo proposito, per abbinare tifo e solidarietà, ho appena lanciato il sito www.donationleague.it. Si possono fare donazioni per combattere il Covid-19 abbinandole alla propria squadra del cuore. In un campionato ideale, alla fine si vedrà quale sarà stato il club più generoso e quindi vincente”.

FRANCESCO DE GREGORI – “DE GREGORI & BAND LIVE –THE GREATEST HITS”

27 novembre al VOX CLUB di Nonantola – MODENA

30 novembre all’ALCATRAZ di MILANO

1 dicembre alla SUPERSONIC ARENA di S.Biagio di Callalta – TREVISO

4 dicembre alla CASA DELLA MUSICA di NAPOLI

5 dicembre all’ATLANTICO LIVE di ROMA

MODÀ – “TESTA O CROCE TOUR 2020”

02 ottobre al PALACATANIA di CATANIA

03 ottobre al PALACATANIA di CATANIA

06 ottobre al PALASPORT di REGGIO CALABRIA

09 ottobre al PALAFLORIO di BARI

10 ottobre al PALAFLORIO di BARI

13 ottobre al PALASELE di EBOLI (SA)

12 dicembre al PALAZZO DELLO SPORT di ROMA

18 dicembre al MEDIOLANUM FORUM di ASSAGO (MI)

19 dicembre al MEDIOLANUM FORUM di ASSAGO (MI)

RAF – TOZZI

27 ottobre – Teatro Rossetti – TRIESTE

30 ottobre – Auditorium Parco della Musica – ROMA

9 novembre – Teatro degli Arcimboldi – MILANO

10 novembre – Teatro Carlo Felice – GENOVA

12 novembre – Nuovo teatro Carisport – CESENA

15 novembre – Teatro Colosseo – TORINO

16 novembre – Teatro Colosseo – TORINO

17 novembre – Europauditorium – BOLOGNA

20 novembre – Teatro Team – BARI

3 dicembre – Teatro Creberg – BERGAMO

4 dicembre – Teatro Creberg – BERGAMO

6 dicembre – Teatro Verdi – MONTECATINI

7 dicembre – Teatro degli Arcimboldi – MILANO

8 dicembre – Pala Invent – JESOLO – VE

12 dicembre – Teatro Pala Bassano Due – BASSANO – VI

TOUR “LA FAVOLA MIA” DI GIORGIO PANARIELLO

7 e 8 ottobre – La Città del Teatro – CASCINA

10 ottobre – Teatro Goldoni – LIVORNO

14 ottobre – Teatro La Fenice – Senigallia – AN

15 ottobre – Teatro Dei Marsi – Avezzano – AQ

17 ottobre – Teatro Gentile – Cittanova – RC

19 ottobre – Teatro Golden – PALERMO

20 ottobre – Teatro Metropolitan – CATANIA

21 ottobre – Teatro Mandanici – Barcellona Pozzo di Gotto – ME

26 ottobre – Teatro Rossini – Civitanova Marche – MC

29 ottobre – Teatro Massimo – PESCARA

3 novembre – Politeama Greco – LECCE

8 novembre – Pala Congressi – LUGANO

14 novembre – Grana Padano Theatre – MANTOVA

19 novembre – Teatro Pala Montepaschi – Chianciano Terme – SI

25 novembre – Teatro Openjob Metis – VARESE

26 novembre – Teatro Creberg – BERGAMO

28 novembre – Teatro Pala Bassano Due – Bassano Del Grappa – VI

30 novembre – Teatro Corso – Mestre – VE

6 e 7 dicembre – Teatro Politeama Pratese – PRATO

11 e 12 dicembre – Teatro Moderno – GROSSETO

14 dicembre – Teatro Verdi – Montecatini – PT

GIGI D’ALESSIO – «NOI DUE TOUR 2020»

3 ottobre – Palasport – CASTEL DI SANGRO-AQ

14 e 15 ottobre – Teatro Metropolitan –

19 ottobre – Teatro Ponchielli – CREMONA

20 ottobre – Politeama Genovese – GENOVA

24 ottobre – Teatro Verdi – FIRENZE

25 ottobre – Teatro Openjobmetis – VARESE

27 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO

28 ottobre – Teatro Regio – PARMA

13 novembre – Teatro Nazionale – MILANO

15 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI

16 novembre – EuropAuditorium – BOLOGNA

19 novembre – Teatro Team – BARI

MARCO MASINI – 30TH ANNIVERSARY

20 settembre – Arena di VERONA

24 settembre – FIRENZE – Teatro Verdi

25 settembre – FIRENZE – Teatro Verdi

2 ottobre – TORINO – Teatro Colosseo

8 ottobre – ZURIGO – Kaufleuten Club

9 ottobre – LIEGI – Forum de Liège

10 ottobre – MONS – Théâtre Royal de Mons

13 ottobre – BOLOGNA – EuropAuditorium

14 ottobre – VENEZIA – Teatro Goldoni

18 ottobre – GENOVA – Politeama Genovese

27 ottobre – PARMA – Teatro Regio

28 ottobre – BRESCIA – Dis_Play

7 novembre – ASSISI – Teatro Lyrick

8 novembre – FIRENZE – Teatro Verdi

13 novembre – LECCE – Teatro Politeama Greco

24 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

25 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

MAHMOOD

03 novembre MILANO – ALCATRAZ

04 novembre FIRENZE – TUSCANY HALL

09 novembre MILANO – ALCATRAZ

13 novembre NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

14 novembre ROMA – ATLANTICO LIVE

17 novembre TORINO/VENARIA – CONCORDIA

19 novembre NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

21 novembre S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) – SUPERSONIC ARENA

MARRACASH – IN PERSONA TOUR

13 settembre – Mediolanum Forum – Milano

14 settembre – Mediolanum Forum – Milano

16 settembre – Mediolanum Forum – Milano

17 settembre – Mediolanum Forum – Milano

20 ottobre – Palazzo dello Sport – Roma

22 ottobre – Pala Partenope – Napoli

24 ottobre – Unipol Arena – Bologna

26 ottobre – Nelson Mandela Forum – Firenze

27 ottobre – PALA ALPITOUR – TORINO

30 ottobre – PALA CATANIA – CATANIA

01 novembre – Pala Florio – Bari

PINGUINI TATTICI NUCLEARI – #MACHILAVREBBEMAIDETTO

10 ottobre – Zoppas Arena – Conegliano

13 ottobre – Mediolanum Forum – Assago (MI)

14 ottobre – Mediolanum Forum – Assago (MI)

17 ottobre – Unipol Arena – Bologna

23 ottobre – PalaGeorge – Montichiari

24 ottobre – Mandela Forum – Firenze

26 ottobre – Pala Alpitour – Torino

28 ottobre – Palazzo dello Sport – Roma

30 ottobre – Kioene Arena – Padova

BRUNORI

Sabato 14 novembre 2020 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Mercoledì 18 novembre 2020 || Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 20 novembre 2020 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Domenica 22 novembre 2020 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Martedì 24 novembre 2020 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Giovedì 26 novembre 2020 || Firenze @ Nelson Mandela Forum –

Domenica 29 novembre 2020 || Torino @ Pala Alpitour

Martedì 1dicembre 2020 || Roma @ Palazzo dello Sport –

Giovedì 3 dicembre 2020 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Sabato 5 dicembre 2020 || Bari @ PalaFlorio

