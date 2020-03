Coronavirus, l’attrice Giuliana De Sio: “Sono uno straccio di donna, ma sto guarendo”

Giuliana De Sio torna a parlare sui social dopo il Coronavirus

“Buongiorno da questo straccio di donna che però sta guarendo”. L’attrice Giuliana De Sio ricompare sui social a pochi giorni dal rientro a casa dopo la lunga degenza all’Ospedale Spallanzani a causa di una polmonite da Coronavirus. L’attrice 63enne aveva annunciato di essere positiva al Coronavirus sempre su Facebook lo scorso 13 marzo. “Questa felicità non c’è più. Sono stata in silenzio anche perché non avevo voce né parole per la mia narrazione dell’orrore”, aveva scritto l’attrice Giuliana De Sio.

Leggi anche: 1. Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere: “Giuliana De Sio potrebbe aver contagiato 9 persone qui” (di Selvaggia Lucarelli)/ 2. Coronavirus, positiva Giuliana De Sio: l’attrice in isolamento da due settimane

