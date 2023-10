Corona dopo l’ospitata dalla De Girolamo: “Censurato dalla Rai, avevo l’audio di Zaniolo. Un errore venire qui”

Fabrizio Corona si sfoga su Instagram dopo la serata in Rai. “Sono stato censurato. Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi – scrive su Instagram l’ex re dei paparazzi a proposito del caso scommesse – Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire con il mio amico Moreno. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto?”.

Poi il nome: “C’era la voce di Zaniolo e di 3 giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per i fondelli voi e hanno preso per il didietro me. La tv oggi bisogna farsela da soli. Adesso penso cosa fare e dove mostrare tutte le notizie che ho trovato con immenso sacrificio e rischiando senza nessuna paura perché sono un uomo libero e non mi spavento di di niente. Ho sbagliato a venire in questo programma e a promuovere qui un’inchiesta così importante e complessa che è stata censurata. Io me ne faccio una ragione e domani mi passerà ma per voi è una vergogna. – ha concluso così Corona la sua sfuriata – Mi dispiace tanto. Ancora dopo tanti anni non imparo la lezione”.

Aveva annunciato con grande enfasi, da giorni, che sarebbe andato avanti a svelare quali altri calciatori sarebbero coinvolti, a suo dire, in un giro di scommesse e, invece, Fabrizio Corona, ospite ieri sera di Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo su Rai3, non ha fatto alcun nuovo nome, oltre a quelli già noti. Ad una domanda della presentatrice che gli ha chiesto se lo scandalo è destinato ad allargarsi, l’ex agente fotografico ha risposto: “Dipende dalla voglia che la Procura di Torino ha di allargare a macchia d’olio su tutto il calcio coinvolto, perché il business è davvero troppo ampio e il 30% dei giocatori smetterebbe di giocare e così finisce il calcio”. Per il resto, sono stati mostrati alcuni video da lui realizzati con le sue presunte fonti anonime e relativi, in particolare, ai casi di Fagioli e Zaniolo, entrambi indagati dai pm di Torino (il terzo calciatore indagato è Tonali).

E Corona, in diversi passaggi dell’intervista, si è anche lasciato andare ad attacchi, non relativi nello specifico al caso scommesse, nei confronti di Luciano Spalletti, Gigi Buffon e Francesco Totti. Attacchi fuori contesto.