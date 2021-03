Contagio – Storia di una pandemia: dal 10 marzo in streaming su OPENddb

Contagio – Storia di una pandemia

Dal 10 marzo 2021 sulla piattaforma streaming OPENddb sarà visibile “Contagio – storia di una pandemia”, un documentario che racconta il lockdown e la crisi da esso generata nel momento stesso in cui entrava prepotentemente nelle nostre vite senza che fossimo pronti ad affrontarla. Attraverso una pluralità di voci, e l’evoluzione della coscienza degli autori stessi che raccontano in prima persona il cambiamento, ci guardiamo indietro di un anno per poter giudicare se questa pausa forzata ci ha permesso di fermarci a riflettere

A un anno esatto dal primo lockdown, non ancora fuori dalla pandemia, ma con una diversa consapevolezza, “Contagio” è un modo per guardarsi indietro e capire se veramente abbiamo mantenuto le nostre promesse di diventare persone migliori o siamo tornati alla standardizzazione caotica di prima, senza aver sfruttato un’occasione unica di cambiamento.

Trailer

Contagio – storia di una pandemia sarà disponibile dal 10 Marzo in streaming sulla piattaforma OPENddb da questo link www.openddb.it/film/contagio/. In première esclusiva gratuita per 24 ore. Di seguito il trailer:

Potrebbero interessarti Covid, superati i 100mila morti in Italia: oggi 13.902 casi e 318 decessi Querele temerarie, aggressioni, oligarchie: la libertà di stampa in Italia non se la passa bene Altro che modello Lombardo: così il Lazio ha attuato una campagna vaccinale migliore