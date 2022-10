Claudio Amendola e Francesca Neri si separano

Scoppia un’altra storica coppia vip. Si tratta di Claudio Amendola e Francesca Neri. I due attori hanno deciso di separarsi dopo 25 anni di relazione e 12 di matrimonio. Le voci si erano fatte insistenti già dall’estate, ma lui aveva seccamente smentito: “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere”. Invece, evidentemente, era vero. La coppia avrebbe già trovato un accordo tramite gli avvocati, secondo quanto riporta Il Messaggero.

Una vicenda che ricorda molto da vicino quella di un’altra coppia amatissima che si sta per separare, Francesco Totti e Ilary Blasi. Ma a differenza del Capitano e della conduttrice dell’Isola, i due attori hanno raggiunto subito un accordo extragiudiziale. Nessun litigio dunque a colpi di Rolex rubati e borsette di lusso. I documenti, secondo le indiscrezioni del quotidiano romano, sono stati depositati nelle cancellerie di viale Giulio Cesare, in attesa di essere omologati dal giudice. L’attore dei Cesaroni era già andato a vivere da solo, lasciando la casa che condivideva con la moglie già a luglio. L’abitazione rimarrà a lei che riceverà anche un assegno di mantenimento (non è nota la cifra). Amendola inoltre si occuperà economicamente del figlio.

Francesca Neri e Claudio Amendola si erano conosciuti e innamorati nel 1997 sul set di Le mani forti, in cui lei interpretava una psicanalista e lui il più complicato dei suoi pazienti. Si sono sposati solo nel 2010 e hanno un figlio, Rocco, di 22 anni. Non sono note le cause della fine del rapporto. Da apprezzare sicuramente la chiusura pacifica e senza colpi bassi. Francesca Neri è lontana dai set da qualche anno per una malattia, la cistite interstiziale cronica. Ma l’ormai ex marito le è sempre stato vicino: “Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi. Però c’è sempre stato. Claudio mi ha salvato”, aveva rivelato l’attrice. Insomma, anche se l’amore nel frattempo è svanito, la vicinanza e il rispetto sono rimasti. Ora però per loro è tempo di voltare pagina.