Una famiglia, infinite emozioni: il corto natalizio Disney di cui avevamo bisogno

Quest’anno il nostro Natale, andrà come andrà, sarà diverso. A causa della pandemia, abbiamo già dovuto rimodulare molte delle nostre abitudini e l’imposizione del lockdown (per ora soltanto in alcune regioni d’Italia) non è detto che terminerà a breve. Intanto però c’è chi non rinuncia all’idea di un dolce Natale trascorso con i propri cari, come la Disney, che ha realizzato un delizioso cortometraggio natalizio che è un balsamo per il cuore.



Il corto s’intitola Una famiglia, infinite emozioni, un messaggio di speranza in vista di questo tormentato Natale che porta con sé un pizzico di serenità. Il corto celebra anche i 40 anni di partnership con Make a Wish. Le protagoniste del corto sono nonna e nipote: la più grande spiega alla più piccola quali sono le tradizioni di famiglia per il Natale. La storia è accompagnata dalla voce di Griff con il brano “Love is a compass”.

