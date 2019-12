Si vive una volta sola, il trailer del nuovo film di Carlo Verdone

Carlo Verdone è pronto a tornare al cinema. Dal 27 febbraio 2020, in sala sarà disponibile Si vive una volta sola, il nuovissimo film che vede l’attore romano impegnato davanti e dietro la macchina da presa (sia come interprete che come regista).

Una nuova (attesissima) commedia che riporta Verdone al cinema, ma non sarà da solo: al suo fianco un cast di degna nota a partire da Anna Foglietta, per arrivare a Rocco Papaleo e Max Tortora.

Il nuovo film di Carlo Verdone: Si vive una volta sola

Quella raccontata nel film Si vive una volta sola è una storia on the road, un’avventura che conduce verso i mari del Sud d’Italia e che vede protagonisti tre uomini e una donna, un quartetto di medici bravissimi nel loro mestiere ma altrettanto incapaci e ingestibili nella vita personale.

Di seguito, la trama ufficiale del film:

Il Professor Umberto Gastaldi (Carlo Verdone) guida una formidabile équipe medica composta dalla strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta), dall’anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo) e dal suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora): un team di eccellenti professionisti della medicina ma anche e soprattutto un gruppo di insospettabili e implacabili maestri della beffa, sorprendenti nel gioco di squadra e insuperabili nel partorire scherzi spietati, specialmente se la vittima di turno è il loro amico Amedeo.

Ma la vita è piena di sorprese e durante uno sconclusionato viaggio on the road verso i mari del Sud d’Italia – fra incontri surreali, stupefacenti rivelazioni ed esilaranti avventure – i quattro amici inciamperanno in un’esperienza che non dimenticheranno mai, un colpo di scena che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. Perché tutto può succedere se sotto un camice bianco, dietro uno stetoscopio, batte un cuore da adolescente.

Si vive una volta sola: il trailer del nuovo film di Verdone

Si vive una volta sola è un film prodotto da Filmauro (di Luigi e Aurelio De Laurentiis). Di seguito, il trailer:

