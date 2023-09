Senza età, dal 21 settembre al cinema il film di Stefano Usardi

Senza Età di Stefano Usardi arriva al cinema dal 21 Settembre con Draka Distribution. Il film è la storia dell’incontro tra un’anziana signora che stringe una singolare amicizia con un giovane che la chiama nonna e che decide di esaudire il suo più grande desiderio. Anna vuole uscire dalla casa di cura dove è ospite per andare a vedere il mare. Sarà l’inizio di un viaggio on the road e di un’amicizia inaspettata.

Anna e Pietro iniziano il loro viaggio dall’Italia alla Spagna, passando per la Francia, fino ad Almería, città che Anna avrebbe da sempre voluto vedere. Tra difficoltà economiche, morti “apparenti”, matrimoni, fughe, ambulanze, rapine, imprevisti e serate avventurose, raggiungono Almeria per vedere la Vergine del mare. Mentre i figli di lei, allarmati per la sua scomparsa, cominciano una ricerca affannosa nel tentativo di rintracciare l’anziana madre, Pietro e Anna proseguono il loro viaggio con l’intento di non farsi fermare. Un viaggio appassionante e inatteso come l’amicizia che legherà i protagonisti.

Nel cast, Patrizia La Fonte nel ruolo di Anna, Jacopo Garfagnoli in quello di Pietro. Con loro tra gli interpreti Giovanni Visentin, Eleonora Panizzo, Matilde Vigna, Francesca Sartore, Raffaella Paleari, Eduardo Portesio.

Senza Età è prodotto da FiFilm Production, produttrice Caterina Francavilla. Il film è girato tra Padova, Costa Azzurra, Costa Brava, Girona, Canjáyar e Almería. In Italia è distribuito dalla Draka Distribution di Corrado Azzollini.