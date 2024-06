Morto Donald Sutherland: l’attore premio Oscar aveva 88 anni

Se n’è andato a 88 anni giovedì a Miami dopo una lunga malattia l’attore Donald Sutherland, una star canadese nota per film come Quella sporca dozzina, MASH, Una squillo per l’ispettore Klute e A Venezia… un dicembre rosso shocking. Per oltre mezzo secolo, l’attore vincitore di Emmy e Golden Globe, Oscar onorario, ha interpretato in modo memorabile cattivi, antieroi, protagonisti romantici e figure di mentori. Un curriculum reso ancora più formidabile dal suo ruolo nei panni del malvagio Presidente Snow nel franchise di Hunger Games. Nella sua lunghissima filmografia anche Casanova di Fellini.

Ad annunciarlo è stato il figlio Kiefer sui social: “Con il cuore pesante, vi dico che mio padre, Donald Sutherland, è morto. Personalmente lo ritengo uno degli attori più importanti della storia del cinema. Mai scoraggiato da un ruolo, buono, cattivo o brutto. Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava, e non si può mai chiedere di più. Una vita ben vissuta”.