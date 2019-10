John Travolta: “Richard Gere deve il suo successo ai film che io ho rifiutato”

John Travolta è stato ospite della Festa del Cinema di Roma mercoledì 24 ottobre, e durante la conferenza stampa di presentazione ha parlato a lungo della sua carriera di artista, raccontando al pubblico aneddoti inediti sul suo passato.

Nel corso della serata l’attore di Grease e Pulp Fiction ha raccontato episodi divertenti legati ai suoi esordi, ai film che ha rifiutato e al modo in cui ha lavorato negli oltre vent’anni di carriera a Hollywood.

Tra i film che l’attore de La febbre del sabato sera ha rifiutato, quando era già popolare, ce ne sono almeno quattro in cui i ruoli principali sono stati poi stati assegnati a Richard Gere, facendo la fortuna dell’attore: American Gigolo, Ufficiale Gentiluomo, Chicago e i Giorni del Cielo.

“Presi la patente da pilota quando mi fu proposto di girare Ufficiale Gentiluomo – di Taylor Hackford – Rifiutai il ruolo da protagonista perché avevo programmato l’esame e non volevo assolutamente rinunciarvi”, racconta John Travolta sul film cult diventato iconico per il personaggio interpretato da Richard Gere.

Travolta elenca poi il film di Paul Scharer American Gigolo, in cui ha rifiutato di recitare per alcuni disaccordi con il regista.

Anche il regista di Chicago aveva pensato a lui per il ruolo di protagonista, ma Travolta non accettò perché in disaccordo “sulla tipologia di character femminili della piece teatrale”. L’attore ammette però di essersi pentito perché il film risultò alla fine molto diverso dallo spettacolo.

E ancora, Travolta rifiutò di recitare ne I giorni del cielo di Malick. Ecco dunque il ricordo che ancora gli duole: Quando mi ha offerto il ruolo da protagonista ne I giorni del cielo non ho purtroppo potuto accettare per ragioni contrattuali. Malick l’ha presa male ma io non immaginavo al punto da non fare più film per 17 anni”.

