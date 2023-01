Jeremy Renner è rimasto schiacciato da uno spazzaneve mentre cercava di salvare suo nipote

Per rimettersi del tutto gli ci vorranno probabilmente “altri due anni” e serviranno “altre operazioni”: Jeremy Renner è a casa dopo l’incidente sulla neve nel quale è rimasto coinvolto la mattina di Capodanno, in seguito al quale ha riportato la frattura di 30 ossa.

Dal rapporto su quanto avvenuto, compilato dall’ufficio della contea di Washoe, si scopre che Renner ha rischiato la sua vita per salvare quella del nipote.

L’attore era a bordo di uno spazzaneve per liberare il camion del giovane, rimasto impantanato nei giorni della grande tempesta che ha investito gli Stati Uniti.

A un certo punto il veicolo ha iniziato a scivolare lateralmente e il divo è sceso “senza azionare il freno di emergenza”, secondo quanto si legge nel report.

Resosi conto del fatto che il veicolo avrebbe potuto travolgere il nipote, ha tentato di risalire sul gatto delle nevi, per fermarlo o provare a girare. Nel tentativo di rientrare in cabina, però, è salito sul cingolato in movimento ed è stato “immediatamente trascinato sotto”.

Lo spazzaneve, dal peso di quasi 6.500 chili, gli è passato sopra, schiacciandogli il torace e provocandogli gravissime lesioni ad una gamba, che rischia di essere amputata.

Il gatto delle nevi a quel punto ha proseguito dritto lasciando Renner a terra, con “la parte destra del petto collassata e quella superiore del busto schiacciata”, come riferito dagli operatori del 911 intervenuti per soccorrerlo.

Un intervento d’urgenza ha permesso la ricostruzione del torace. Il magazine Radar Online riferiva i timori dei suoi familiari: “Hanno paura che le ferite siano così gravi che non sarà mai più in grado di muoversi come prima, se non addirittura di perdere completamente la gamba”. Né l’entourage dell’attore né i parenti hanno commentato questa indiscrezione.