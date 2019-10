I Goonies tornano al cinema dopo 35 anni in una versione rimasterizzata in 4K

I Goonies, un film cult degli anni ’80, torna al cinema. Sono trascorsi 35 anni dalla prima volta che la banda è approdata in sala e, per celebrare quest’anniversario, il prossimo 9 e 10 dicembre 2019 arriva una versione restaurata in 4K del film simbolo di un’intera generazione.

Il 1985 dava spazio a una nuova produzione di Steven Spielberg (del resto il soggetto era suo), anche se alla regia spicca Richard Donner. Il film racconta di un gruppo di piccoli eroi impegnati nella ricerca di un misterioso tesoro. Come ogni caccia al tesoro che si rispetti, gli imprevisti sono tantissimi ma starà alla fantasia dei protagonisti risolvere l’arcano mistero e vivere un’appassionante avventura che, a distanza di 35 anni, verrà riportata al cinema con una versione ripulita e aggiornata.

I Goonies tornano al cinema: il cast e i personaggi

In un’epoca contrassegnata da reboot e remake, il film dei Goonies è un tuffo nel passato ma non è certo il primo che viene riportato al cinema con un nuovo trucco e parrucco; quest’anno, del resto, anche Shining (Stanley Kubrick) viene riproposto con una versione estesa e per la prima volta disponibile in Blu-Ray e 4K ultra HD.

I protagonisti sono cresciuti nel quartiere di Astoria (Oregon) chiamato “Goon Docks” ed è proprio per il nome del quartiere che il gruppo d’eroi si fa chiamare Goonies (e da qui il titolo del film). In realtà, con la parola “goony” gli americani intendono anche “sfigato”: non a caso, quando Mickey parla dei suoi amici utilizza spesso la parola “Goonies”.

Chi vediamo nel cast? Gli inseparabili eroi, oggi come allora, sono interpretati da Sean Astin (Mickey Walsh), Josh Brolin (Brand Walsh), Jeff Cohen (Chunk), Corey Feldman (Clark “Mouth”) e Jonathan Ke Quan (Data).

Kerry Green interpreta Andy, Martha Plimpton interpreta Stef, John Matuszak (Sloth), Robert Davi (Jake Fratelli), Joe Pantoliano (Francis) e Anne Ramsey (Agatha). Vediamo anche Lupe Ontiveros, Mary Ellen Trainor, Keith Walker, Curtis Hanson, Steve Antin, Paul Tuerpe, Charles McDaniel e Elaine Cohen McMahon.

Potrebbero interessarti Cetto c’è, senzadubbiamente: il trailer del film con un nobile Antonio Albanese Luca Zingaretti trans, la foto su Instagram nei panni di “Annalisa” Giovanni Veronesi, chi è il regista e sceneggiatore che conduce Maledetti amici miei

Warner Bros Pictures si occuperà di riportare in sala, anche in Italia, il film cult degli anni ’80 con protagonisti Mickey, Brand, Chunk, Data e Clark. Il 9 e il 10 dicembre, tutti al cinema per la versione restaurata dei Goonies. Pronti a fare un tuffo negli anni ’80?