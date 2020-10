Halloween 2020, i film da guardare: dagli horror ai film d’animazione

Anche quest’anno torna Halloween, il periodo più spaventoso dell’anno. Quello di quest’anno sarà sicuramente un Halloween particolare: abolite le feste e assembramenti, sarà impossibile festeggiare questa ricorrenza come abbiamo sempre fatto, ma ai film non bisogna rinunciare: sul divano di casa si può stare senza restrizioni (certo, magari non organizzando una maratona di gruppo). Ci sono film evergreen da poter gustare (e non soltanto ad Halloween), dagli horror ai film d’animazione ce n’è per tutti i gusti.

Ad esempio, su Amazon trovate tantissimi spunti: La serie di Welcome to the Blumhouse (composta da Black Box, The Lie, Evil Eye e Nocturne), oppure Suspiria di Dario Argento (e il remake di Luca Guadagnino), o ancora L’alba dei morti dementi per un tocco di humor britannico. Potete puntare a Sinister, Quella casa nel bosco e la serie di Halloween con Jamie Lee Curtis. Chi vuole concedersi una serie tv tutta horror non può rinunciare ad American Horror Story, che trovate su Amazon, oppure The Haunting of Hill House su Netflix o Le terrificanti avventure di Sabrina.

Per i più piccoli, sempre su Amazon, trovate film come Vampiretto, La famiglia Addams, Casper e La casa del coccodrillo. Un must da vedere ad Halloween è Nightmare before Christmas, adatto sia ad Halloween che a Natale a dire il vero e che trovate su Netflix. Un altro film, sempre disponibile su Netflix, è Hocus Pocus.

Per i più piccoli su Netflix trovate Hotel Transylvania, Gremlins. Per i classicheggianti c’è anche la serie di Scream, La babysitter, A Quiet Place, The Ring, L’esorcista.

Consigli di film random quindi non necessariamente su qualche piattaforma ma che sono d’obbligo menzionare: IT, Dracula, La sposa cadavere, Coco della Pixar, Il mistero di Sleepy Hollow, La notte dei morti viventi. Su Italia 1, invece, sabato 31 ottobre alle ore 21:20 va in onda in prima tv il film Canterville – Un fantasma per antenato con Audrey Fleurot e Michaël Youn.

