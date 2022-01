L’attore Gaspard Ulliel è morto a 37 anni: “Il cinema perde un immenso talento”

L’attore francese Gaspard Ulliel è morto a soli 37 anni, vittima di un incidente sugli sci a La Rosière, in Savoia, nelle Alpi francesi. Lo ha annunciato la sua famiglia in un comunicato diffuso dalla France Presse.

Poco dopo le 16 di ieri, mercoledì 19 gennaio, è stato trovato su una pista, in stato di incoscienza. Un portavoce dell’impianto sciistico ha parlato di un grave trauma cranico riportato in seguito alla collisione avvenuta con un altro sciatore a un incrocio. Dopo essere stato assistito per circa un’ora e un quarto, l’attore è stato portato in elicottero all’ospedale Chu di Grenoble dove, poi, è morto.

“Gaspard Ulliel è cresciuto con il cinema e il cinema è cresciuto con lui. Si amavano perdutamente. Rivedremo le sue più belle interpretazioni con il cuore spezzato e incroceremo quel suo certo sguardo. Perdiamo un attore francese”, ha scritto su Twitter il premier francese, Jean Castex.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s’aimaient éperdument.

C’est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022

Anche la ministra della Cultura, Roselyne Bachelot, ha ricordato Ulliel in un tweet: “La sua sensibilità e l’intensità della sua recitazione facevano di Gaspard Ulliel un attore eccezionale. Il cinema perde oggi un immenso talento. Rivolgo le mie condoglianze ai suoi cari e i miei pensieri affettuosi vanno a tutti coloro che oggi lo piangono”.

Sa sensibilité et l’intensité de son jeu faisaient de Gaspard Ulliel un acteur d’exception. Le cinéma perd aujourd’hui un immense talent.

J’adresse mes condoléances à ses proches et mes pensées affectueuses à tous ceux qui le pleurent aujourd’hui. pic.twitter.com/ro4VYhwY2B — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) January 19, 2022

Chi era Gaspard Ulliel

Nato a Bolulogne – Billancourt, a sud ovest di Parigi, il 25 novembre 1984, Gaspard Ulliel era uno degli attori francesi più promettenti. Figlio di stilisti, aveva studiato cinematografia all’Università di Saint-Denis. Tra i riconoscimenti, contava già il premio César come miglior attore nel 2017, ottenuto grazie alla sua delicata e intensa interpretazione nel 2016 in “È solo la fine del mondo” (Juste la fin du monde) di Xavier Dolan.

Un altro César lo aveva già vinto nel 2004 come “Migliore promessa maschile” per aver recitato in “Una lunga domenica di passioni” (Un long dimanche de fiançailles) di Jean-Pierre Jeunet. Nel 2007, poi, è stato il giovane Hannibal Lecter nel film di Peter Webber. Nel 2008 è stato il figlio di Isabelle Huppert in “Una diga sul Pacifico” (Un barrage contre le Pacifique) di Rithy Panh. Ha poi indossato, nel 2014, il papillon e le vesti di Yves Saint Laurent, interpretando lo stilista nel biopic “Saint Laurent” di Bertrand Bonello. È stato anche il protagonista della campagna pubblicitaria del profumo maschile Bleu de Chanel, diretta da Martin Scorsese. Recentemente, aveva recitato nella serie tv Marvel “Moon Knight” – che uscirà su Disney+ a marzo – insieme a Oscar Isaac ed Ethan Hawke.