È morta Annie Wersching, attrice di “24” e “Timeless”: aveva 45 anni

È morta all’età di 45 anni Annie Wersching, attrice famosa per i suoi ruoli nelle serie tv 24, Bosch e Timeless: a confermare il decesso è stato l’ufficio stampa dell’interprete e, successivamente, il marito Stephen Full.

L’attrice, che ha doppiato il personaggio di Tess nel videogioco The Last of Us, dal 2020 combatteva con un tumore: nonostante questo, però, aveva continuato a lavorare recitando anche nella serie tv Star Trek: Picard. L’attrice lascia il marito e tre figli: Freddie di 12 anni e Ozzie e Archie di 4.

“Annie riusciva a trovare la meraviglia nei momenti più semplici. Non aveva bisogno della musica per danzare. Ci ha insegnato a non aspettare che l’avventura di trovasse: andate a cercarla, è ovunque” è stato il ricordo del marito Stephen, il quale ha poi sottolineato come “il vero amore della sua vita fossero i figli. Mentre imboccavamo il tortuoso vialetto, fino alla strada, lei ci urlava: ‘Ciao’, fino a quando non eravamo lontani. Posso ancora sentire la sua voce risuonare. Ciao mia compagna”.