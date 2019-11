Animali Fantastici 3, ecco dove sarà ambientata la storia nel terzo film

Non se ne ha mai abbastanza del magico mondo di Harry Potter. J.K. Rowling ha messo in cantiere un’altra storia proveniente da Hogwarts e il terzo capitolo sta finalmente prendendo forma. Giunto al terzo film, Animali Fantastici (Fantastic Beasts in lingua inglese) è una saga che precede gli eventi di Harry Potter e, per questo nuovo capitolo, cambia location.

Quando arriverà il terzo film di Animali Fantastici, ci ritroveremo in Brasile, precisamente a Rio De Janeiro.

Animali Fantastici 3, il cast del nuovo film

Come riportato da Entertainment Weekly, rivedremo nuovamente gli attori che hanno preso parte ad Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald (il secondo film del franchise): per questo motivo rivedremo Eddie Redmayne (Newt Scamander), Jude Law (Albus Dumbledore), Johnny Depp (Gellert Grindelwald), Katherine Waterston (Tina Goldstein), Ezra Miller (Credence Barebone, a.k.a. Aurelius Dumbledore), Alison Sudol (Queenie Goldstein) e Dan Fogler (Jacob Kowalski).

Pare che in Animali Fantastici 3 rivedremo anche Jessica Williams e la sua professoressa Eulalie “Lally” Hicks: il suo personaggio, una delle insegnanti della Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry, avrà un ruolo molto importante in questo terzo film, dopo essere apparsa brevemente ne I crimini di Grindelwarld.

Alla regia rivedremo David Yates, mentre J.K. Rowling è intenta a scrivere la sceneggiatura di questa terza avventura lavorando a quattro mani con Steve Kloves (nome già saltato fuori nella saga di Harry Potter).

Potrebbero interessarti Bob Iger di Disney replica alle critiche di Martin Scorsese sui film Marvel Halloween, i migliori film da vedere nella notte più horror dell’anno David Lynch ritira l’Oscar alla Carriera

A quando Animali Fantastici 3? Il film, le cui riprese devono ancora partire (non essendo ancora pronto un ufficiale copione), è atteso nelle sale internazionali il 12 novembre 2021.